Carlos Abriata, socio de Secutix, anunció su regreso a Argentina para meterse en la política de Boca Juniors

El empresario salteño, vinculado a FIFA a través de su empresa, explicó cómo funciona el mercado secundario oficial de entradas del Mundial y confirmó que, tras el torneo, se instalará en Buenos Aires hasta las elecciones de Boca con la intención de ayudar al club y la可能性 de candidatearse a la presidencia.

Carlos Abriata , empresario salteño de 42 años y uno de los socios de Secutix , la empresa que provee el software de venta de entradas a la FIFA , habló desde Kansas City sobre el funcionamiento del mercado de tickets para el Mundial .

Abriata, quien estudiara ingeniería industrial y de sistemas en Estados Unidos, explicó que este es el primer Mundial donde las entradas se venden exclusivamente a través de la página oficial de la FIFA, la cual incorpora por primera vez un mercado secundario oficial habilitado para la reventa. Este sistema, que opera bajo las reglas del mercado americano dado que el 80% de los partidos se juegan en Estados Unidos, permite a un comprador revender su entrada dentro de la misma plataforma, garantizando que tanto el vendedor como el comprador final estén identificados por FIFA, lo que otorga un respaldo oficial para posibles reclamos.

Los precios en este mercado secundario los fija la oferta y la demanda, con un precio base establecido por la FIFA, y aunque la demanda masiva superó en 50 veces la oferta inicial, aún es posible encontrar entradas para algunos partidos, como los de selecciones menores, en dicha sección. Abriata reconoció las críticas de los hinchas pero defendió la transparencia del proceso de venta inicial, que utilizó un sistema de lotería verificable, y recomendó a los aficionados buscar en las tres opciones disponibles: tickets de último minuto, el mercado secundario oficial o los paquetes hospitality.

Más allá de su rol en el mundo empresarial vinculado al fútbol, Abriata, un confeso hincha de Boca Juniors, anunció que tras el Mundial dejará su vida en Miami para radicarse definitivamente en Buenos Aires hasta las elecciones del club en diciembre de 2024, con la intención de ayudar a la institución. Considera que el club necesita un "salto de calidad" similar al realizado en 1995 y, si bien no lo afirma abiertamente, no oculta su sueño de llegar a la presidencia.

Criticó la gestión actual, afirmando que Juan Román Riquelme, como dirigente, no está a la altura del futbolista que fue, y elogió a Alberto J. Armando y Mauricio Macri como los dos mejores presidentes de la historia de Boca. Su proyecto es contribuir a que el club recupere el potencial que, según él, tiene por encima de cualquier otro en la región, e hizo un llamado a otros empresarios del fútbol para que se sumen a esa cruzada





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