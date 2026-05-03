Carlo Invernizzi Accetti: 'El perdedor es la figura central de la política actual'

El teórico político Carlo Invernizzi Accetti analiza en una entrevista la transformación de la democracia representativa, el surgimiento del tecnopopulismo y la figura del 'perdedor' como protagonista de la política contemporánea, marcada por el resentimiento y la desafección democrática.

Carlo Invernizzi Accetti es uno de los teóricos más influyentes de la democracia contemporánea y profesor de Ciencia Política en el City College de Nueva York, donde se especializa en teoría política contemporánea y filosofía política .

Con una formación académica destacada, que incluye una licenciatura en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Oxford, una Maestría en Historia y Teoría de la Política en el Institut d’Études Politiques de París y un Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, su obra ha dejado una huella significativa en el análisis político moderno. En su libro 'Tecnopopulismo', el académico argumenta que el populismo y la tecnocracia no son fuerzas opuestas, sino complementarias, ya que ambas prometen eludir las mediaciones políticas tradicionales.

Mientras el populismo apela directamente al pueblo, la tecnocracia se basa en la verdad, socavando así los cuerpos intermedios que hacen posible la representación democrática. En su obra más reciente, 'Twenty Years of Rage', Invernizzi Accetti analiza el ciclo político abierto tras la crisis de 2008, marcado por la expansión de la protesta, la erosión de la representación tradicional y el ascenso de una política dominada por el resentimiento y la desafección democrática.

En una entrevista reciente, el profesor traza un mapa del mundo político actual, dominado por la rabia, un fenómeno que, desde Aquiles hasta los asaltantes del Capitolio, no es económico, sino del 'thymos', el deseo de reconocimiento. Propone una figura nueva para nombrar la subjetividad política de nuestro tiempo: el perdedor, sucesor del esclavo antiguo y del proletario moderno, que no sufre opresión jurídica ni material, sino simbólica, y que en su falta de reconocimiento encuentra el combustible de las democracias en crisis.

La lógica del tecnopopulismo se manifiesta en la competencia política contemporánea, donde la oposición convencional entre populismo y tecnocracia es engañosa, ya que ambas forman parte de una nueva lógica política. Invernizzi Accetti explica que, en el pasado, el eje principal de la competencia política en las democracias occidentales se situaba entre la izquierda y la derecha, que articulaban coaliciones de intereses sociales y valores.

Sin embargo, hoy en día, la competencia se basa en nuevas categorías: tecnocracia y populismo. La diferencia clave es que, mientras izquierda y derecha eran alternativas mutuamente excluyentes, el populismo y la tecnocracia pueden combinarse, dando lugar a políticos que son a la vez populistas y tecnócratas. Esta convergencia revela una transformación en la democracia representativa, donde los representantes políticos se están transformando en tecnopopulistas, combinando elementos de ambas corrientes.

El eje de competencia política de izquierda a derecha no solo era una lógica de representación, sino también de organización social, arraigada en una densa red de vínculos sociales y estructuras profundas. En Europa occidental, por ejemplo, había una base de clase y religiosa para esta división, donde el trabajo estaba mayormente a la izquierda y el capital a la derecha, y los laicos a la izquierda y los cristianos a la derecha.

Sin embargo, el populismo y la tecnocracia no se traducen en formas de organización social, sino que son un síntoma del desanclaje de la competencia política de su base social, lo que los hace mucho más fluctuantes y menos anclados en estructuras sociales. Esto permite a los políticos transformar su forma de ser populistas y tecnócratas de manera más rápida y flexible





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