El club Carcelero inicia gestiones para recuperar un sector de terreno penitenciario detrás de su estadio, con el fin de ampliar instalaciones deportivas y responder al crecimiento de sus más de 1.200 socios.

La institución deportiva Carcelero, fundada a mediados de la década de 1950, ha iniciado una gestión formal para recuperar un sector de terreno ubicado en las inmediaciones de su estadio. Este predio se encuentra actualmente bajo la administración del Servicio Penitenciario Federal y fue parte de los terrenos donde la entidad comenzó sus actividades hace más de siete décadas.

Origen histórico y ocupación del terreno

La relación entre el club y el predio comenzó en la década de 1950 cuando los vecinos de la zona comenzaron a utilizar un descampado perteneciente al organismo penitenciario para practicar fútbol. Con el paso del tiempo, los socios improvisaron una cancha y levantaron las primeras instalaciones deportivas sobre ese espacio. La convivencia entre la entidad deportiva y las autoridades penitenciarias cambió significativamente en 1963, momento en el que las autoridades reclamaron la devolución de una parte del predio.

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Resistencia vecinal y estructura actual

Frente al reclamo oficial, los socios de Carcelero resistieron el avance de los efectivos de Gendarmería. Como medida de defensa, construyeron apresuradamente un paredón para impedir que las fuerzas ocuparan más espacio. Aquella estructura física, que todavía es visible hoy, explica la forma irregular que conserva el terreno de la institución en la actualidad. Desde aquel evento histórico, el club ha continuado desarrollando sus actividades deportivas sin haber obtenido nunca la titularidad formal de las tierras ocupadas.

Expansión y gestión actual del club

En la actualidad, Lamadrid cuenta con más de 1.200 socios, de los cuales cerca del 80% son niños y jóvenes que participan en diversas disciplinas deportivas. Las actividades ofrecidas incluyen fútbol, vóley, futsal, boxeo, patín artístico, pádel y otras prácticas. Flavio Fernández, quien fue reelecto recientemente como presidente de la entidad, explicó que el club está llegando a su límite de espacio. Fernández, quien tuvo una trayectoria que lo llevó desde el baby fútbol y las inferiores hasta la Primera División antes de asumir funciones dirigenciales, detalló a Infobae su intención de recuperar el terreno para incorporar a más chicos del barrio.

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Planes de desarrollo e instalaciones nuevas

La recuperación del espacio es fundamental para la planificación de nuevas obras de la institución. Entre los proyectos contemplados se encuentra la construcción de un natatorio, la habilitación de nuevas canchas, la creación de sectores para tenis y la instalación de un jardín maternal en la esquina de las calles Pedro Lozano y Bermúdez. Esta estrategia busca diversificar la oferta deportiva y preparar a la entidad para un eventual desarrollo inmobiliario cercano, asegurando así el crecimiento sostenible de la comunidad deportiva.

Estado legal y futuro del terreno

El futuro del predio está sujeto a decisiones administrativas y urbanísticas pendientes. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá intervenir en la definición del destino final de la tierra. Cualquier desarrollo inmobiliario futuro requerirá una ley de doble lectura en la Legislatura porteña. Aunque aún no existe un compromiso oficial por parte del Estado para restituir los terrenos, los vecinos expresan preocupación por la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones durante el proceso de transición.