CARBAP exige eliminación total de retenciones y advierte sobre expansión de cargas impositivas locales

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reclamó la supresión completa de los Derechos de Exportación, cuestionando la expansión de tasas municipales y provinciales que, según la entidad, sustituyen los gravámenes que se reducen. Aunque valoró la quita parcial, instó a un cronograma acelerado y una ley que garantice previsibilidad a largo plazo.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ( CARBAP ) emitió un comunicado en el que reclama la eliminación total de los Derechos de Exportación, conocidos como retenciones, que gravan a los principales granos.

Si bien reconocen como una señal positiva la quita parcial de alícuotas anunciada por el gobierno nacional, insisten en que debe establecerse un cronograma claro y acelerado hacia la supresión completa de este impuesto. Consideran que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero que el esfuerzo fiscal no puede recaer de manera desproporcionada sobre el sector agropecuario, que además enfrenta una creciente carga de tasas municipales y provinciales que profundizan la presión impositiva.

Argumentan que la eliminación de las retenciones no es un beneficio sectorial, sino una herramienta de desarrollo nacional que impulsaría las exportaciones, la inversión, la incorporación de tecnología y el crecimiento económico general. Solicitan que el horizonte final no sea el año 2028, sino la eliminación explícita y total, consolidada en una ley que otorgue previsibilidad y evite que futuros gobiernos reintroduzcan el gravamen.

Citan informes del FMI y estimaciones de la Bolsa de Cereales para sustentar su postura, y concluyen que el objetivo debe ser construir un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla





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