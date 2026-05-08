Carabobo vs River Plate: Millonario se quedó con la victoria por 2 a 1 en la Copa Sudamericana

El partido entre Carabobo de Venezuela y River Plate se disputó en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia con arbitraje del paraguayo Derlis López. El Millonario se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, mientras que Bragantino goleó a Blooming de Bolivia por 6 a 0.

Carabobo de Venezuela y River Plate se enfrentaron en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia con arbitraje del paraguayo Derlis López , en el marco de la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En un partido plagado de polémicas, el Millonario se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. En simultáneo, se disputó el otro juego de la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana entre Blooming de Bolivia y Bragantino de Brasil. El conjunto brasileño goleó 6 a 0 a su par boliviano





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