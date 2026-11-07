Caputo y Llaryora debaten baja de impuestos: Sellos contra Impuesto al Cheque

El ministro Caputo desafió a las provincias a eliminar el Impuesto de Sellos y el gobernador cordobés Llaryora respondió exigiendo la baja del Impuesto al Cheque.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un desafío directo a los gobernadores provinciales durante la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), proponiendo la eliminación del Impuesto de Sellos como una medida para desdistorsionar la economía nacional. Esta iniciativa busca reducir la carga tributaria sobre las operaciones comerciales y financieras que actualmente gravan la formalización de contratos y transacciones en todo el territorio.

Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, respondió inmediatamente a la propuesta, estableciendo una condición explícita para que su jurisdicción eliminara dicho tributo. Llaryora señaló que Córdoba procedería con la baja de Sellos únicamente si el Gobierno nacional suprime simultáneamente el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque, en un claro intercambio de posiciones fiscales.

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Mecanismo de compensación fiscal propuesta

La propuesta detallada por Caputo contempla que la Nación se haga cargo de compensar la mitad de la recaudación perdida por las provincias que decidan adherirse a la eliminación del Impuesto de Sellos. Sin embargo, esta compensación financiera no sería universal, ya que estaría restringida exclusivamente a las jurisdicciones que cumplan con los requisitos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor).

Esta restricción implica que provincias como Buenos Aires, bajo el gobierno de Axel Kicillof, no estarían habilitadas para recibir dicha compensación, lo que podría influir en su decisión final respecto a la adhesión a la medida. La estructura de la propuesta busca incentivar la reforma fiscal en provincias con marcos regulatorios específicos, dejando fuera a aquellas que no cumplan con los criterios de estos regímenes especiales establecidos por el ejecutivo nacional.

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Posiciones de actores económicos y técnicos

El economista y empresario Gustavo Lazzari celebró públicamente esta discusión, expresando su preferencia por una confrontación política que termine en reducciones impositivas reales. Lazzari coincidió en que ambos impuestos, Sellos y el impuesto al cheque, son considerados altamente distorsivos porque encarecen las operaciones económicas sin guardar una relación directa con la rentabilidad de los contribuyentes, lo que dificulta la toma de decisiones empresariales.

Por su parte, Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, ofreció una perspectiva más cautelosa sobre la urgencia y el impacto financiero de estas medidas. Capello señaló que, aunque la eliminación de Sellos podría parecer atractiva políticamente, la eliminación del impuesto al cheque presenta desafíos mucho más complejos debido a que su recaudación está asignada exclusivamente a la Anses para cubrir el sistema previsional, creando un agujero financiero que debería resolverse de otra manera.

Impacto fiscal en Córdoba y el ámbito nacional

En la provincia de Córdoba, el Impuesto de Sellos representa casi el 10% de los recursos tributarios propios, una cifra significativa que refleja su importancia en las arcas locales. Durante los primeros nueve meses del año, Córdoba recaudó 329.397 millones de pesos por este concepto, lo que equivale al 12% de los 2,41 billones ingresados por Ingresos Brutos, demostrando que Sellos es un pilar financiero secundario pero relevante para la gestión provincial.

A nivel nacional, la eliminación de Sellos tendría un costo fiscal estimado entre cuatro y cinco billones de pesos anuales para el conjunto de las provincias. El economista Marcelo Capello calcula que Sellos equivale aproximadamente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que una implementación completa distribuiría el costo en partes iguales, requiriendo 0,25 puntos del PIB por cada lado, lo que evaporaría el superávit financiero actual del Gobierno nacional.

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Dimensiones del impuesto al cheque

El impuesto a los débitos y créditos bancarios, al que Llaryora vinculó la baja de Sellos, tiene una dimensión fiscal mucho más amplia que el tributo provincial. Según datos de la asociación empresarial Arca, este impuesto recaudó 1,632 billones de pesos en octubre y acumuló 14,54 billones entre enero y octubre de este año, siendo una fuente de ingresos masiva y no coparticipable que afecta directamente al Fondo de Garantas de Jubilaciones y Pensiones.

La complejidad de eliminar el impuesto al cheque radica en que su recaudación no se distribuye mediante la coparticipación general de impuestos, sino que va directamente a financiar la Anses. Por lo tanto, cualquier intento de suprimirlo exigiría una reestructuración profunda del sistema previsional para cubrir el déficit que se generaría, convirtiendo esta promesa en una tarea técnicamente mucho más ardua que la eliminación de Sellos, que afecta a una red provincial de alícuotas variables entre el 0,6% y el 1,5%.