El ministro de Economía, Luis Caputo, ejecuta el canje de la letra D30N6 para aliviar la presión del fixing de noviembre y facilitar la próxima licitación de deuda pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, liderará este martes la operación de canje de la letra dólar linked D30N6, un instrumento que vence a finales de noviembre y cuyo vencimiento representa uno de los montos más significativos del segmento en los últimos años. El objetivo central de esta maniobra financiera es descomprimir la presión sobre el fijador de tipo de cambio conocido como fixing, el cual se celebra a fin de cada mes y genera tensiones previsibles en el mercado.

Procedimiento de canje y extensión de vencimientos

La estrategia consiste en sustituir la letra D30N6, que expira en noviembre, por un nuevo título que caducará en enero. Esta medida busca facilitar la próxima licitación de deuda pública y, fundamentalmente, acotar la tensión cambiaria que se espera para el miércoles de la próxima semana. Al reducir el monto total a liquidar, el equipo económico disminuye la exposición a las dinámicas especulativas típicas de los días de fijación.

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El fixing de referencia determina el monto en pesos que el Tesoro debe pagar a los inversores al vencimiento de los instrumentos dolarizados. Los grandes inversores tienen incentivos para impulsar un repunte de la cotización del dólar en esa jornada específica, ya que un tipo de cambio más elevado significa un mayor cobro en moneda nacional. Cuanta más dinero esté comprometido en estas letras, mayores serán las fuerzas concentradas para subir el precio del dólar durante la rueda de esa jornada particular.

Impacto en las reservas y la liquidez del mercado

Con esta operación de canje, el Gobierno reduce la cantidad de fondos que deberá rollear en la próxima licitación de deuda, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos disponibles. La presión alcista impulsada por los grandes operadores durante el fixing es generalmente pasajera, pero Caputo prefiere evitar ruidos innecesarios y posibles contagios de volatilidad en las jornadas siguientes.

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Es inevitable que exista cierta tensión en el mercado de cambios, ya que los participantes que no entren al canje mantendrán los mismos incentivos para presionar la cotización. Sin embargo, un monto menor es mucho más manejable para el equipo técnico. Históricamente, durante los eventos de fin de mes, el Banco Central suele dejar de comprar divisas para evitar mayor presión de demanda, y en ocasiones el Tesoro ha debido vender reservas para moderar la dinámica, como ocurrió el 25 de septiembre con el fixing de D30S6.

Estrategia de descomposición de la tensión cambiaria

Hay de esta letra, de los cuales alrededor de u$s1.100 millones están en manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según cálculos de AdCap. Este monto en poder de la autoridad monetaria sugiere un piso sólido para el canje. El resultado de la operación determinará exactamente qué stock llegará a la sesión del miércoles de la próxima semana para la fijación del tipo de cambio de referencia.

Proyecciones de mercado y estabilidad económica

Los vencimientos al fixing anteriores quedaron en u$s1.098 millones y u$s1.452 millones a valor nominal, marcando los niveles más bajos desde abril. Con una adhesión similar a la registrada en octubre, al fixing de la próxima semana llegarían unos u$s1.280 millones, una cifra inferior a la del mes pasado. Esto proporcionará al Banco Central un fixing más sencillo de administrar en un mes en que volvió a ofrecer cobertura para contener al tipo de cambio oficial.

Caputo apunta a evitar sobresaltos en el mercado y extender la calma cambiaria durante varios meses más, basándose en el superávit fiscal, las compras de dólares del BCRA y las inversiones en el marco del RIGI para asegurar que a 2027 se entrará más fortalecido que nunca. Los actores del mercado creen que en lo que resta de 2026 habrá calma cambiaria, aunque más adelante surgirán presiones asociadas a la incertidumbre electoral.

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El bróker de bolsa Portfolio Personal Inversiones estima que la calma podría sostenerse si los flujos continúan siendo favorables. Los ingresos de divisas al mercado oficial, tanto financieros como comerciales procedentes de la cosecha fina del agro, junto con la mayor demanda estacional de pesos en diciembre y enero, podrían mantener el tipo de cambio relativamente estable, incluso sin una mejora equivalente en la percepción de riesgo soberano.