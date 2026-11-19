Luis Caputo evalúa pagar el aguinaldo en enero para desplazar 1 billón de pesos del déficit de diciembre. Esta maniobra busca complacer al FMI y evitar el incumplimiento fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, está analizando la posibilidad de postergar el pago del segundo aguinaldo para los trabajadores del sector público que perciben salarios superiores a 1.400.000 pesos hasta el primer minuto hábil de enero. Esta decisión estratégica tiene como objetivo principal trasladar poco más de 1 billón de pesos a la caja del próximo ejercicio fiscal, una maniobra que reduaría significativamente la magnitud del déficit registrado en diciembre. Al mover este desembolso, la cartera económica busca presentar números más favorables ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mecanismo contable y cálculo del impacto fiscal

La estrategia propuesta consiste en acreditar el pago de los aguindos estatales en los primeros días del año calendario, lo que permitiría a la cartera económica sacar de la caja de diciembre un desembolso de poco más de 1 billón de pesos. Según los estimados, esta postergación equivale al 27% del déficit primario y al 23% del déficit financiero de diciembre. Los analistas ubican el déficit primario de diciembre entre 3.620 y 3.740 billones, mientras que el financiero, que incluye los intereses de la deuda, se sitúa entre 4.150 y 4.290 billones. Si el resto de las cuentas se mantiene constante, el mes cerraría con un déficit primario de alrededor de 2.600 a 2.700 billones y uno financiero de 3.200 a 3.300 billones.

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Regulación del cierre de cuentas y pasivos

El Ministerio de Economía fijó las reglas del cierre en la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. Los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre deberán registrarse como pasivo corriente de cada ente, mientras que los compromisos que todavía no se hayan devengado pasarán a 2027. Al 31 de octubre, la Administración Nacional tenía 2.860 billones de gastos devengados y pendientes de pago, sin contar los servicios de la deuda pública. Esa cifra se redujo a 1.370 billones al 4 de noviembre, demostrando la volatilidad de la deuda flotante.

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Consecuencias en proveedores y servicios públicos

Caputo está postergando todos los pagos para no entrar en déficit, lo que ha generado problemas con proveedores esenciales. Los trenes del área metropolitana acumulan más de diez meses de atraso en pagos, provocando recortes de infraestructura y una caída del 33% en las frecuencias. Enarsa acumula 260 millones de dólares en impagos con las productoras del Plan Gas, una cifra que trepará a 500 millones de dólares a fin de mes. Esta situación ha derivado en demandas penales contra el ministro por la apropiación ilegal de fondos de fideicomisos con asignación específica.

Presión del FMI y cumplimiento de metas

El rojo de diciembre coincide con la reunión del directorio del FMI prevista para ese mes, que debe revisar el cumplimiento de las metas. Caputo necesita que el Fondo le conceda una dispensa porque ya incumplió la meta fiscal del primer semestre. El organismo anunció un acuerdo técnico y se descuenta que el Directorio lo convalidará en diciembre. La caída de la recaudación, el salto de los subsidios y el crecimiento de la deuda flotante muestran la fragilidad del ancla fiscal en el mercado.