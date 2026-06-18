Caputo enviará aclaratoria a Diputados para extender plazo de regularización de dólares del colchón hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, modificará mediante una aclaratoria el Régimen Simplificado de Ganancias para incentivar la exteriorización de dólares antes de 2027, siguiendo la lógica del REIBP. La medida busca repatriar fondos no declarados y reactivar la microeconomía, aunque enfrenta resistencias bancarias y retrasos en la UIF.

Entre este viernes y el lunes, el ministro de Economía , Luis Toto Caputo, enviará una aclaratoria al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, con el objetivo de modificar el plazo para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias.

Esta medida busca incentivar a la población a que exterioricen los dólares que mantienen fuera del sistema financiero, comúnmente denominados dólares del colchón, antes de la finalización del mandato del presidente Javier Milei. Según información exclusiva obtenida por LPO, la aclaratoria establecerá que los interesados en acceder al régimen tendrán tiempo hasta el final de 2027, cuando culmina el periodo gubernamental libertario.

El ingreso a este régimen simplificado es un requisito indispensable para poder utilizar fondos no declarados, es decir, esos dólares que el ministro Caputo busca repatriar para dinamizar la microeconomía nacional. Fuentes cercanas a la reunión que Caputo mantuvo con especialistas tributarios confirmaron la intención de apurar la regularización de divisas, argumentando que se quiere que la gente saque ahora el dinero del colchón.

La reforma propuesta guarda similitudes con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), el cual otorgó un blindaje fiscal y previsibilidad hasta 2038 a cambio de un pago único anticipado que regularizaba el período 2023-2027. La lógica subyacente es la misma: acelerar el flujo de divisas durante la administración de Milei mediante la concesión de exenciones y beneficios tributarios a largo plazo.

En medio de este proceso, el ministro Caputo también busca involucrar a las sociedades de bolsa y sortea resistencias de los bancos, que temen sanciones internacionales por parte del GAFI. Paralelamente, el titular de la UIF, Paul Starc, demora la adecuación de las normas antilavado para que la ley de los dólares del colchón pueda aplicarse sin obstáculos legales.

Mientras tanto, el escándalo político generado por estas reformas golpea la confianza en el programa económico, y Caputo ha intentado evitar confrontaciones públicas, llegando a alegar un viaje para no coincidir con Federico Sturzenegger en una reunión de la mesa política, quien a su vez envió a su segundo para criticar la iniciativa. En otro orden, los referentes libertarios avanzan en su estrategia electoral hacia la gobernación de Río Negro, descartando por ahora acuerdos con el actual mandatario Alberto Weretilneck





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