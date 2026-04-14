Caputo enfrenta un martes clave: Amcham, inflación de marzo y viaje al FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un martes cargado con presentaciones en Amcham, la publicación de la inflación de marzo y un viaje a Washington para reunirse con el FMI. Se esperan anuncios clave y negociaciones importantes.

Este martes, la agenda del ministro de Economía , Luis Caputo , se presenta sumamente cargada y significativa, marcando un día clave para las decisiones económicas del país. La jornada iniciará con una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina ( Amcham ), donde se espera que el ministro exponga las perspectivas económicas y dialogue sobre las políticas en curso. Posteriormente, se dará a conocer el índice de inflación correspondiente al mes de marzo, un dato crucial que permitirá evaluar la efectividad de las medidas implementadas para controlar el alza de precios y su impacto en la economía real. Tras la publicación de este importante indicador, Caputo y su equipo partirán rumbo a Washington para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), un encuentro clave para las negociaciones financieras y la evaluación del acuerdo con el organismo internacional.

El evento de Amcham, que comenzará a las 9:20 de la mañana, será un punto focal de la agenda. Además del ministro Caputo, participarán figuras destacadas del ámbito político y económico. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dará una presentación previa, y el Embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, también ofrecerá un discurso. El cierre del encuentro estará a cargo del presidente Javier Milei, lo que resalta la importancia que el gobierno otorga a este evento y a las relaciones con la comunidad empresarial estadounidense. La relevancia de este encuentro se ve acentuada por el contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente y la tensión geopolítica que genera el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, así como el nuevo bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

El Ejecutivo estará representado por el Ministro del Interior, Diego Santilli; el Canciller, Pablo Quirno; y el Ministro de Salud, Mario Lugones. Asimismo, se contará con la presencia de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Julio Cordero, secretario de Trabajo, quienes brindarán información relevante sobre sus respectivas áreas. Acompañando a la comitiva, estarán los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes aportarán la perspectiva de sus provincias y fortalecerán el diálogo entre el gobierno nacional y las regiones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, también participará, lo que subraya la importancia de la colaboración interinstitucional en la gestión económica del país.

Tras la presentación en Amcham, Caputo y su equipo se dirigirán a Washington para participar en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, programadas del 13 al 18 de abril. Estas reuniones son fundamentales para discutir las políticas económicas globales, evaluar el progreso de los países miembros y negociar acuerdos de financiamiento. Paralelamente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, un dato clave para medir la inflación y evaluar el impacto de las políticas económicas. Las expectativas apuntan a una inflación cercana al 3%, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los combustibles, alimentos y educación. Un indicio de esta tendencia es el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que ya registró un 3% en marzo.

El objetivo principal de Caputo en Washington será cerrar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destrabar una transferencia de 1.000 millones de dólares. Esta evaluación abarcará el desempeño de la economía argentina hasta finales de 2025, donde, si bien el Gobierno logró superar la meta de resultado fiscal, podría no haber cumplido con la meta de acumulación de reservas. El cumplimiento de estas metas es crucial para mantener la estabilidad económica y la confianza de los inversores.





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