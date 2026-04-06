Caputo defiende los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y promueve su acceso

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al paso de las críticas sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del gobierno, defendiendo la legalidad y moralidad de los préstamos. Afirmó haber incentivado a sus funcionarios a solicitar estos créditos y explicó que no hubo irregularidades en el proceso. El Banco Nación también se pronunció en defensa de sus prácticas, destacando la transparencia y digitalización en el otorgamiento de los créditos.

Luis Caputo , ministro de Economía , abordó la controversia generada en la última semana en torno a los créditos hipotecarios concedidos a miembros del oficialismo a través del Banco Nación . En una entrevista con LN+, el responsable del Palacio de Hacienda se refirió a la información sobre estos créditos proveniente de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cual concentra datos sobre el endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero.

Estos datos fueron analizados y divulgados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, creada por el programador Andrés Snitcofsky. El análisis reveló la existencia de funcionarios y legisladores que tienen créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. \Caputo defendió enérgicamente los préstamos y, además, admitió haber impulsado a sus colaboradores a solicitarlos. “No hay nada ilegal ni mucho menos inmoral. No hay absolutamente nada”, declaró, calificando de “patético” que el asunto se tratara como si se hubiera cometido un delito. Argumentó que es “absolutamente lógico y normal” que un funcionario público acceda a un crédito hipotecario, ya que percibe su salario en el Banco Nación y puede aprovechar las líneas de crédito que ofrece la entidad. El ministro de Economía afirmó que los funcionarios de su equipo lo hicieron “inducidos” por él. “Les digo a todos, desde funcionarios hasta amigos: vayan a pedir créditos hipotecarios porque me parece una oportunidad única”, expresó, añadiendo que su consejo es que la gente se apresure porque “luego los bienes inmobiliarios aumentarán su valor”.\Desde el Banco Nación, se rechazaron categóricamente las acusaciones. La directora de la entidad, Carolina Piparo, aseguró que “no hubo ilegalidad, discrecionalidad ni excepciones” en la concesión de los préstamos, y que el proceso de evaluación es “100% digital, rastreable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante”. El banco también resaltó su importante papel en el mercado: nueve de cada diez créditos hipotecarios en el país son otorgados por el Banco Nación, que ya ha concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea. El comunicado del banco enfatizó la transparencia y objetividad del proceso de otorgamiento de créditos, destacando que todos los solicitantes son evaluados bajo los mismos criterios y que no se aplican tratos preferenciales a ningún grupo, incluidos los funcionarios públicos. Se subrayó la importancia de la digitalización para garantizar la trazabilidad y la equidad en la evaluación de las solicitudes. Además, el banco indicó su compromiso continuo con el fomento del acceso a la vivienda para los ciudadanos argentinos, considerando los créditos hipotecarios como una herramienta clave para alcanzar este objetivo. El comunicado también hizo hincapié en la responsabilidad social del banco en su rol de promotor del desarrollo económico y social del país, y en su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luis Caputo Banco Nación Créditos Hipotecarios Funcionarios Públicos Economía Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fuerte Cruce en Redes Sociales: Santiago Caputo y Gregorio Dalbón Protagonizan un Duro IntercambioEl asesor presidencial Santiago Caputo y el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, protagonizaron un acalorado debate en redes sociales, con acusaciones de espionaje, manejo de fondos reservados y operaciones de desinformación.

Read more »

Melconian responde a Caputo y critica la política cambiaria del GobiernoEl economista Carlos Melconian criticó duramente al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus declaraciones sobre el tipo de cambio y la política económica del gobierno. Melconian cuestionó la ausencia de un plan integral, la viabilidad de la política de inflación cero y la dinámica de las reservas del Banco Central.

Read more »

Por primera vez Milei desautoriza a su hermana y respalda a Santiago CaputoFurioso, el Presidente confirmó reuniones privadas de Karina y cuestionó a una periodista que jerarquizaba el poder de su hermana. 'Soy yo quién decide las personas que me acompañan', dijo.

Read more »

Los economistas responden tras el exabrupto de Caputo e insisten: el tema es el dólarLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Toto Caputo furioso con Pettovello: 'Se complicó su pase a la jefatura de gabinete'La ministra de Capital Humano dejó expuestos a los funcionarios de primera línea de Economía tras echar a su jefe de gabinete por un crédito con el Banco Nación.

Read more »

Escándalo de Créditos: Furia de Caputo y Pettovello en el Ojo de la TormentaLuis 'Toto' Caputo, ministro de Economía, está furioso con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, por exponerlo al destituir a su jefe de gabinete por un crédito bancario. La situación se agrava al revelarse que funcionarios de Caputo también obtuvieron créditos similares. La polémica involucra créditos del Banco Nación a funcionarios, incluyendo Federico Furiase y Felipe Núñez, desatando una investigación judicial y tensiones en el gobierno.

Read more »