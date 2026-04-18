Caputo culmina gira en Washington con respaldo del FMI y BM para nueva estrategia de financiamiento

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, concluye su visita a Washington con el respaldo del FMI y el BM para un innovador mecanismo financiero que captará 4.000 millones de dólares de bancos privados, refinanciando deuda a tasas más bajas y reduciendo el riesgo país. Se detallan estrategias para alcanzar 10.000 millones de dólares y se confirma la cobertura financiera para los próximos 18 meses.

El ministro Luis Caputo regresa a Argentina tras una exitosa gira de tres días por Washington, donde participó en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y del Banco Mundial (BM). Su visita estuvo marcada por anuncios clave relacionados con la segunda revisión del acuerdo con el FMI , la obtención de garantías de organismos multilaterales para la financiación de deuda y un renovado respaldo de la directora gerente del FMI , Kristalina Georgieva.

Caputo describió su encuentro con Georgieva como sumamente positivo, destacando una relación de confianza mutua. Durante la reunión, que se extendió por más de una hora, el ministro compartió detalles sobre un innovador mecanismo financiero diseñado en colaboración con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este esquema tiene como objetivo captar aproximadamente 4.000 millones de dólares de bancos privados para refinanciar deuda que vence en julio próximo, una iniciativa que surgió en diciembre pasado.

El ministro enfatizó la impresión favorable que los logros del equipo económico han causado en la directora del FMI. Acompañado por figuras clave del área económica argentina, como el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, Caputo explicó que la estrategia de buscar garantías multilaterales fue previamente comunicada y validada por el FMI. Subrayó la estrecha relación de Georgieva con líderes de otras instituciones financieras internacionales, como Ajay Banga del BM y Ilan Goldfajn del BID, asegurando que estaban plenamente informados de la estrategia.

Caputo reiteró que la decisión de no salir al mercado de deuda en este momento no implica una oportunidad perdida, sino una estrategia proactiva para refinanciar pasivos a tasas más bajas, lo que a su vez contribuirá a la reducción del riesgo país y facilitará futuras operaciones en el mercado a condiciones más favorables. Esta postura recibió la aprobación total de Georgieva. Además, el ministro detalló el plan integral para reunir alrededor de 10.000 millones de dólares a través de tres vías paralelas.

Los 4.000 millones de dólares provenientes de bancos privados, respaldados por garantías de organismos multilaterales, se complementarán con 4.000 millones de dólares obtenidos mediante licitaciones de bonos en dólares con vencimientos en 2027 y 2028, dirigidos al mercado local. Los restantes 2.000 millones de dólares provendrán de las privatizaciones que el gobierno está impulsando. Con estas medidas, Caputo aseguró la cobertura financiera necesaria para los próximos tres vencimientos, abarcando un período de 18 meses.

El ministro también resaltó las diferencias en la estructura de las garantías. En el caso del BM, que aportará 2.000 millones de dólares, la institución asumirá la totalidad de la implementación con los bancos privados. Por otro lado, con las garantías del BID, que ascienden a 550 millones de dólares, el equipo económico argentino fue el encargado de gestionar las solicitudes de propuestas a los bancos. Esta modalidad, con el BID, permitirá apalancar fondos por 1.100 millones de dólares de bancos privados, que se destinarán a cubrir vencimientos por 4.300 millones de dólares el próximo 9 de julio.

Se está evaluando la incorporación de otras instituciones como la CAF, aunque aún no hay garantías cerradas. La génesis de esta estrategia se remonta a diciembre, en una conversación con Ajay Banga, donde Caputo sugirió la necesidad de que las instituciones multilaterales mostraran flexibilidad en la creación de nuevos productos financieros. Banga, con su inclinación a innovar, acogió la idea, lo que condujo a la decisión de evitar el mercado de deuda y optar por soluciones más económicas y garantizadas.

Las tasas de interés de estas operaciones, estructuradas con garantías multilaterales, se sitúan entre el 5,5% y el 6,5%, significativamente inferiores al 9,5% o más que el gobierno podría obtener actualmente en el mercado. Este logro, según Caputo, demuestra la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos y desmiente las especulaciones sobre la pérdida de oportunidades o falta de transparencia. La materialización de estos acuerdos, si bien requiere tiempo, valida la estrategia anunciada.

Respecto a la posibilidad de volver al mercado de deuda este año ante una eventual baja del riesgo país, Caputo manifestó escepticismo sobre su probabilidad.





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