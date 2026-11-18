El ministro Luis Caputo denunció en La Rural de Palermo el encuentro peronista de San Fernando. Advierte que la hostilidad contra el capital afecta el riesgo país y las inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lideró una dura crítica contra el encuentro organizado por el peronismo en San Fernando el martes. Durante su participación en la cuarta edición de El País que se viene en La Rural de Palermo, Caputo cuestionó la consigna de la marcha partidaria. El funcionario consideró que combatir al capital es una postura absurda y patética que aleja las inversiones necesarias para la economía nacional.

Criticas duras a la marcha de San Fernando

Caputo afirmó públicamente que no existen argumentos más estúpidos que atacar al capital financiero. El ministro señaló haber presenciado a un grupo de dirigentes cantando consignas contrarias a los inversionistas. Consideró que repetir ese camino es una decisión que demuestra falta de inteligencia política. El funcionario habló frente a empresarios y representantes del sector productivo reunidos en el predio.

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El crítico surgió tras compartir Caputo un video del encuentro en su cuenta de X. En las imágenes se veía a Sergio Massa y otros líderes cantando la marcha partidaria. La publicación original fue difundida por una cuenta vinculada al espacio libertario. Este mensaje asociaba la escena con el aumento del riesgo país y la inestabilidad financiera.

Impacto en el riesgo país y las inversiones

El ministro contrastó la postura peronista con las estrategias de otros países. Según Caputo, las naciones exitosas seducen al capital en lugar de combatirlo. Advierte que si se ataca al dinero, este simplemente abandona el territorio. Este factor interno influye en el temor del mercado ante las elecciones de 2027.

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Caputo mencionó las tasas de interés implícitas en el mercado como evidencia de esa ansiedad. Sostuvo que la posibilidad de un regreso del kirchnerismo genera incertidumbre. El funcionario espera que Javier Milei consiga la reelección en primera vuelta. Afirma que no ve un escenario donde gane el kirchnerismo bajo ninguna circunstancia.

La cumbre de la oposición en La Rural

El evento en San Fernando reunió a diversos sectores del justicialismo. Estuvieron presentes el Frente Renovador y el peronismo federal. También participaron líderes de La Cámpora y distintos sectores del movimiento. La convocatoria fue impulsada principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos.

La actividad comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional. Incluyó una intervención del streamer El Peroncho. Finalizó con un video de inteligencia artificial sobre la actualidad argentina. La reunión buscó construir una alternativa electoral al gobierno de Milei.

Proyecciones políticas y económicas

Massa explicó que el Movimiento Derecho al Futuro no asistió por diferencias. Añadió que hay que juntarse con todos los argentinos para el futuro. Los participantes defendieron la continuidad de las PASO. Destacaron dirigentes con vocación de liderar la nueva etapa política.

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En Palermo, Caputo habló de reforma tributaria y acceso al financiamiento. Asistieron figuras como Patricia Bullrich y Luis Petri. El ministro reafirmó la necesidad de atraer nuevas tecnologías. Su objetivo es generar condiciones competitivas para el desarrollo productivo.