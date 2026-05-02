Caputo celebra la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur y anticipa un fuerte aumento de las exportaciones argentinas

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el valor estratégico del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para Argentina, proyectando un aumento significativo de las exportaciones y la inversión europea en el país. El acuerdo abre nuevas oportunidades para sectores clave de la economía argentina, incluyendo la agroindustria, la industria y la energía.

El ministro de Economía , Luis Caputo , celebró la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, destacando su importancia estratégica para Argentina.

Según proyecciones oficiales, este acuerdo impulsará significativamente las exportaciones argentinas hacia Europa y facilitará la inversión europea en el país. Caputo señaló que la UE ya es destino de una de cada cuatro empresas exportadoras argentinas y el segundo mercado de exportación del país, con un flujo comercial de bienes que ronda los 9.000 millones de dólares.

El acuerdo, denominado UEMCS, se espera que aumente las exportaciones nacionales a los países de la UE en un 76% en los primeros cinco años y en un 122% en diez años, impulsado principalmente por el crecimiento en la exportación de energía, cobre y litio. Además de estos productos emergentes, el acuerdo tendrá un impacto positivo en sectores tradicionales como la carne, la pesca y los productos de economías regionales, incluyendo maní, vinos y cítricos.

Se prevé un incremento del 30% en las exportaciones industriales, especialmente en autopartes e insumos industriales como químicos, petroquímicos, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero, y manufacturas de cuero. Caputo también resaltó el impacto del acuerdo en la Inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en Argentina, citando ejemplos de aumentos significativos en países que han firmado acuerdos similares con la UE, como Chile (aumento del 278% en 20 años), México (569% en 23 años) y Colombia (82% en 10 años).

La UE es la segunda fuente de IED global, superando el 17% de las inversiones internacionales y representando cerca del 40% de la IED en Argentina, con un stock actual de 75.000 millones de dólares. El acuerdo comercial otorga a Argentina acceso preferencial a un mercado de gran importancia, ya que la UE ha concedido concesiones arancelarias a aproximadamente 7.000 productos, liberalizando el 92% de las importaciones del Mercosur, un 74% de forma inmediata y el resto en un plazo máximo de 10 años.

Esto beneficia al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas a la UE, un logro significativo considerando el nivel de proteccionismo de la UE en este sector, con aranceles promedio del 12,6%. Finalmente, Caputo enfatizó que el acuerdo establece un marco regulatorio claro que brinda certidumbre y previsibilidad, facilitando las decisiones de inversión y creando las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades de negocio y de inversión que ofrece Argentina.

El ministro felicitó a Pablo Lavigne, Pablo Quirno y sus equipos por el logro





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