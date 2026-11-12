Caputo atribuye 2,2% de inflación de octubre al Régimen de Zona Fría

El ministro Luis Caputo justificó el aumento del IPC en octubre por 2,2% en cambios al Régimen de Zona Fría. El dato supera en 0,3 puntos al mes anterior según el Indec.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha identificado el cambio en el Régimen de Zona Fría como el factor determinante detrás del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre. Esta variación mensual se ubicó en el 2,2%, superando en 0,3 puntos porcentuales la tasa registrada durante el mes previo.

La administración oficial detalló que esta aceleración se explica principalmente por la modificación en el trato de beneficios a usuarios de servicios públicos. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el cambio normativo tuvo un impacto directo y medible en los cálculos de inflación del último mes del trimestre.

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Mecanismo del Régimen de Zona Fría

El cambio en el Régimen de Zona Fría afecta a aproximadamente 3,35 millones de usuarios que dejarán de recibir el beneficio automático previamente otorgado. Esta reforma administrativa se concentra con especial fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde los habitantes de 94 municipios se ven afectados por la iniciativa implementada por el gobierno actual.

La eliminación de este subsidio o ajuste tarifario específico se refleja directamente en la división de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles". Este sector experimentó una variación del 4,2% en octubre, convirtiéndose en el principal impulsor de la suba general de precios reportada por las autoridades estadísticas nacionales.

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Posiciones y Datos del Indec

A pesar de la nueva aceleración registrada en el mes pasado, el dato de la inflación núcleo mostró una desaceleración significativa. La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. Este indicador sugiere que, aunque hubo un salto mensual, la tendencia de fondo mantiene un ritmo menos volátil que periodos anteriores.

El funcionario subrayó que la inflación núcleo fue la más baja desde julio de 2025. Añadió que con excepción de dicho mes, no se había observado una cifra tan reducida desde enero de 2018. El IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, mientras que las categorías Estacionales y Reguladas se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente.

Impacto en Cator Divisiones Clave

El desglose detallado de la inflación revela desigualdades en el aumento de costos entre diferentes bienes y servicios. Dos grandes divisiones superaron el promedio nacional en octubre: "Recreación y cultura" con un aumento del 3,3%, y "Bienes y servicios varios" con un incremento del 2,3%. Estos sectores reflejan dinámicas de demanda específica que difieren del comportamiento general del mercado.

En contraste, las divisiones con menores variaciones a nivel nacional incluyeron "Bebidas alcohólicas y tabaco", que subió solo un 0,8%, y "Educación", con un 1,3%. No obstante, la división más crítica para el hogar argentino, "Alimentos y bebidas no alcohólicas", presentó dinámicas propias que fueron analizadas en el contexto de la estabilización relativa de otros sectores.

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Diferencias Regionales en el IPC

La distribución geográfica de la inflación muestra disparidades notables entre las distintas regiones del país. En la región de la Patagonia, la mayor incidencia en el cálculo de precios correspondió nuevamente a la categoría de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles". Este fenómeno resalta la dependencia regional de los costos energéticos y de servicios básicos.

Estos datos oficiales proporcionan un panorama claro sobre dónde se concentra la presión inflacionaria actual. La administración económica utiliza estos desgloses para justificar sus políticas de ajuste fiscal y tarifario, argumentando que la desaceleración núcleo indica el éxito parcial de sus medidas de contención a mediano plazo.