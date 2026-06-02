Caputo asegura que Kicillof nunca será presidente y que el BCRA sobrecumplirá metas de reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el kirchnerismo no es opción para Argentina y que Axel Kicillof no será presidente. Además, destacó que el BCRA superará la meta de compra de reservas, estimando hasta 24 mil millones de dólares en 2026, y defendió la política económica actual.

En medio del estancamiento de la economía argentina, el ministro de Economía Luis Caputo busca cambiar el eje del debate y volvió a cargar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof .

Durante una presentación ante empresarios en Brasil, Caputo afirmó sin titubeos que el kirchnerismo no es una opción en Argentina y descartó la posibilidad de que Kicillof pueda ser presidente el próximo año. En una declaración que generó controversia, sentenció: Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400 dólares, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?

Asimismo, comparó al peronismo con la serie El Eternauta, donde se popularizó la frase 'lo viejo funciona', sugiriendo que las viejas prácticas ya no tienen vigencia en la política nacional. Caputo insistió en que el kirchnerismo no es una opción viable para el futuro del país, en un discurso dirigido a un público de empresarios locales y representantes de firmas argentinas en el vecino país.

Por otro lado, en un tono optimista, el ministro adelantó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobrecumplirá la meta de compra de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional. Estimó que podrían llegar a adquirirse 24 mil millones de dólares durante 2026, más del doble de lo pactado inicialmente.

Caputo afirmó que la restricción externa es un mito impuesto por el kirchnerismo y que actualmente hay dólares para todos los que quieran importar, para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran. Destacó que el BCRA viene comprando 100 millones de dólares diarios desde el inicio del año, superando ya la meta de 10 mil millones de dólares.

En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar 7 mil millones de dólares, pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar 24 mil millones, detalló. Aunque aclaró que no es lo esperado, probablemente el rango esté entre 17 mil y 24 mil millones.

Además, Caputo destacó la recuperación de diversos indicadores económicos. Señaló que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue hacia la baja, con mayo siendo más bajo que abril, y los salarios se han empezado a recuperar nuevamente. También mencionó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y que en la medición tendencia-ciclo se registraron 24 meses seguidos de crecimiento, por primera vez en los últimos 15 años.

Afirmó que Argentina está creciendo aproximadamente al 3,5% - 4%, un nivel que es la envidia de la mayoría de los países del mundo, y que incluso podría estar creciendo al 7% - 8%. En cuanto al futuro, resaltó el potencial de las exportaciones vinculadas a hidrocarburos y minerales, proyectando que para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de 60 mil millones de dólares, es decir, 40 mil millones más que hoy.

Aunque reconoció que no todo está bien, concluyó que vamos bien y que el rumbo es el correcto





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