Caputo Anticipa Inflación de Marzo por Encima del 3% y Busca Minimizar Impacto

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa un IPC de marzo superior al 3%, atribuyéndolo al impacto del petróleo, y pronostica desinflación y crecimiento desde abril. El gobierno busca mitigar el impacto de la inflación y la situación en Medio Oriente.

A menos de un día de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique la cifra oficial de inflación correspondiente a marzo, el ministro de Economía , Luis Caputo , ha anticipado un dato que, si bien preocupa al Gobierno, intenta minimizar. Durante la presentación del libro del economista Salvador Di Stéfano en Rosario, el ministro del Palacio de Hacienda reveló que el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) “seguramente” superará el 3%. Esta declaración implica que la inflación de marzo podría ser la más alta registrada en lo que va de 2026, lo cual suscita interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas hasta la fecha y la capacidad del gobierno para controlar el alza de precios.

“Seguramente arriba de 3%“, afirmó Caputo refiriéndose al dato que se conocerá públicamente a las 16 horas, bajo la supervisión de Pedro Lines. El ministro justificó este incremento atribuyéndolo a un único factor: el aumento en los precios del petróleo, que impacta directamente en diversos sectores como el transporte aéreo y terrestre, la educación y, en menor medida, la estacionalidad de ciertos productos. Esta explicación busca, aparentemente, desviar la atención de otros posibles factores inflacionarios y restar responsabilidad al gobierno por la situación actual.

La comunicación del ministro se orienta a calmar las expectativas y evitar un pánico económico. Además de anticipar la cifra de inflación, Caputo intentó transmitir optimismo. Pronosticó que, a partir de abril, se iniciará un proceso de desinflación, acompañado de crecimiento económico. Enfatizó, con un tono optimista, que no existe una “disyuntiva” entre ambos objetivos, asegurando que se avecinan “los mejores meses” para la economía argentina. Esta afirmación, sin embargo, contrasta con la persistente inflación y la preocupación que genera en la población.

La confianza del gobierno en la recuperación económica depende en gran medida de su capacidad para demostrar resultados tangibles en el corto plazo, y la inflación de marzo representa un desafío crucial en este sentido. El ministro también abordó la situación en Medio Oriente, admitiendo que el conflicto bélico representará un “shock de corto plazo” para la economía. Sin embargo, aseguró que tanto YPF como el gobierno han tomado medidas para mitigar el impacto en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio, buscando proteger a los consumidores de posibles aumentos abruptos.

Previamente, en una entrevista televisiva, Caputo ya había insinuado que la inflación de marzo podría ser “un poco más alta” que la del mes anterior. En febrero, el IPC se situó en un 2,9%, marcando nueve meses consecutivos sin una desaceleración significativa en la inflación. La expectativa generalizada es que los datos de marzo confirmen la persistencia de las presiones inflacionarias y pongan a prueba la credibilidad del gobierno en su promesa de estabilizar la economía.





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