Cámaras de seguridad muestran al ex integrante de las Brigadas Rojas comprando ropa en Martínez el 10 de noviembre durante la visita del papa León XIV.

Las autoridades argentinas identificaron al ex integrante de las Brigadas Rojas, Marco Bertulazzi, en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Martínez. El hallazgo se realizó mediante imágenes de vigilancia que muestran su presencia el martes 10 de noviembre por la mañana, coincidiendo con la visita oficial del papa León XIV a la ciudad de Buenos Aires.

Movimientos en el local de ropa de Alvear

Bertulazzi fue captado ingresando a un negocio situado en la calle Alvear al 100. Durante su estadía dentro del comercio, adquirió un piluso de color gris topo por el valor de $12.000. El registro fotográfico demuestra que el sujeto se probó diferentes modelos frente a un espejo y mantuvo una conversación normal con los empleados del local, sin manifestar signos visibles de ansiedad o preocupación.

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Una vez finalizada la transacción, Bertulazzi salió de la tienda con el gorro recién adquirido puesto. Las cámaras registraron que dobló a su izquierda al salir y caminó en dirección a la avenida Santa Fe, perdiéndose finalmente en el tráfico peatonal de la zona. Previamente, tomó una bolsa de tela que había dejado en el local, la cual contenía vestimenta de color negro.

Perspectivas de fuga y búsqueda actual

Los investigadores creen que la ropa negra que llevaba en la bolsa es la misma que se observó en los videos de su escapada desde el departamento en Monserrat. Se están analizando las posibilidades de que Bertulazzi haya visitado otro comercio antes de llegar al local de Alvear. Hasta el momento, los últimos rastros precisos de su ubicación lo sitúan en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires.

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Se sospecha con fundamento que el ex terrorista podría haber cruzado a Entre Ríos o haber logrado fugarse hacia Uruguay. La Dirección Nacional de Migraciones recibió advertencias previas sobre la probable salida de Marcos Enrique González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez hacia ese país vecino, aunque la búsqueda principal se centra en el paradero de Bertulazzi.

Contexto legal y operativo de extradición

La fuga de Bertulazzi se produjo dos días antes de la fecha programada para su extradición hacia Italia. Su defensa indicaba que el traslado estaba previsto para el jueves 12 de noviembre, sin haber existido un acuerdo definitivo entre ambas naciones sobre la logística del operativo. Actualmente, el ex militante recibe apoyo logístico para permanecer oculto, mientras la Policía Federal Argentina continúa con las labores de rastreo.

La investigación judicial avanza con el análisis forense de diversos aparatos electrónicos secuestrados a la pareja detenida. El teléfono celular de Bertulazzi fue localizado en el departamento de Monserrat, proporcionando datos clave para la reconstrucción de sus movimientos. Esta acción judicial forma parte del marco de la Ley 14.339, que regula aspectos penitenciarios y de extradición en la jurisdicción.