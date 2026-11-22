Autoridades mexicanas arrestan a Fausto Isidro Meza Flores en Guasave con apoyo de inteligencia y drones estadounidenses en un operativo militar sin bajas civiles.

Las autoridades mexicanas han capturado exitosamente a Fausto Isidro Meza Flores, ampliamente conocido en los medios y por las fuerzas de seguridad como El Chapo Isidro, durante un operativo de alta complejidad llevado a cabo en la ciudad de Guasave, ubicada en el estado de Sinaloa. Esta operación conjunta involucró el uso de tecnología avanzada, incluyendo drones y helicópteros artillados, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Uso de tecnología de drones y helicópteros

El despliegue militar permitió a las fuerzas especiales rodear la propiedad donde se encontraba el capo, utilizando imágenes en tiempo real proporcionadas por drones estadounidenses para monitorear sus movimientos. Estos aviones no tripulados fueron autorizados por el gobierno de México y operaron bajo condiciones climáticas favorables, ofreciendo una ventaja táctica decisiva sobre los hombres armados del cártel.

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Inteligencia interceptada y vigilancia

Antes del asalto final, analistas militares reconstruyeron las rutinas diarias de Meza Flores al interceptar sus comunicaciones telefónicas y mensajes de texto dirigidos a su madre, esposa y hermana. Esta inteligencia permitió identificar las reuniones y fiestas a las que asistía, facilitando a los operadores ubicar su paradero exacto con un riesgo mínimo de daño colateral para la población civil.

Posiciones oficiales y colaboración bilateral

El gobierno mexicano rechazó firmemente la propuesta del presidente Trump de desplegar tropas estadounidenses en territorio nacional, pero sí aceptó el apoyo de inteligencia en un marco de discreta colaboración. Funcionarios estadounidenses revelaron posteriormente su participación, destacando que las fuerzas de seguridad de México proporcionaron información clave para localizar al líder criminal y a miembros de su familia.

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Balacera y resultado del operativo

Mientras más de dos decenas de soldados encubiertos penetraban la casa, otros avanzares para cubrirlos y dos helicópteros del Ejército Mexicano ametrallaron a los hombres armados del cártel. En total, ocho personas murieron durante el enfrentamiento, incluyendo a Meza Flores, y ocho fueron arrestadas, entre ellas su primo y un cuñado operador financiero, sin reportarse bajas civiles hasta el momento.

Impacto en la región de Sinaloa

La captura de una figura tan importante representa una victoria significativa, aunque queda por ver si esto afecta realmente las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Las autoridades deben ahora gestionar la logística de traslado y asegurar que la desarticulación de la jerarquía criminal no genere una guerra de poder que intensifique la violencia en Guasave y otras zonas de Sinaloa.