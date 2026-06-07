Capilla del Señor: historia, símbolos masónicos y legado irlandés en un pueblo sin acta fundacional

Capilla del Señor celebra su fiesta patronal cada 14 de septiembre como fecha fundacional pese a no contar con un acta de fundación. La localidad se formó alrededor de un oratorio y tiene una iglesia con placas de mármol únicas. Su cementerio alberga símbolos masónicos y el pueblo conserva el legado de inmigrantes irlandeses, con un altar dedicado a San Patricio. Además, resguarda un relicario con astillas de la Santa Cruz.

Capilla del Señor celebra su fiesta patronal cada 14 de septiembre y toma esa fecha como fundacional, aunque no exista un acta constitutiva formal. La localidad no nació de un acta fundacional, sino por agregamiento alrededor del oratorio de la familia Casco, visitado por un obispo que autorizó misas en un contexto de creación de viceparroquias en la provincia.

Desde entonces, esa fecha se conmemora como el cumpleaños del pueblo, diferenciándose de otras localidades que centran su commemoración en la creación de la municipalidad, que aquí ocurrió en 1856. Cada año se realiza una procesión que parte de la iglesia central, recorre la plaza José de San Martín y regresa al templo católico.

La iglesia de Capilla del Señor posee una categoría de templo única: debajo de cada imagen del Vía Crucis hay placas de mármol con una cruz labrada, un detalle que ni siquiera la Basílica de Luján tiene. Estas placas se hicieron para conmemorar los 2000 años del nacimiento de la Virgen María.

Además, el cementerio local contiene símbolos masónicos como un triángulo con un ojo, rayas, compases invertidos, relojes de arena y calaveras. Según explicó Roberto Simonetti, secretario de Turismo de Exaltación de la Cruz, estos símbolos también aparecen en el primer periódico local y provincial, cuyos dueños eran masones. Los católicos ortodoxos interpretan el triángulo con un ojo como representación de la Santísima Trinidad.

El partido de Exaltación de la Cruz atrajo a inmigrantes irlandeses durante la segunda mitad del siglo XIX. Al llegar a Buenos Aires, aplicaron sus conocimientos en agricultura y, al dedicarse a la cría de ovejas y al trabajo de la lana, se involucraron profundamente en los negocios agrarios regionales. Muchos de ellos eran de origen campesino y lograron tal éxito que compraron las principales casonas de Capilla.

Su influencia fue tan notable que en la parroquia existe un altar dedicado a San Patricio, el único en el país consagrado a una colectividad, en honor a donantes irlandeses. A pesar de ese impacto, la comunidad irlandesa desapareció sin dejar descendencia, y solo perduran las esculturas en la iglesia central y el altar en honor a San Patricio.

A finales del siglo XVIII, la Iglesia Católica buscó evangelizar los territorios del sur de Buenos Aires, hasta la frontera, donde el Estado y la política colonial tenían presencia limitada. Un gran obstáculo era la renuencia de los habitantes a seguir estrictamente las normas religiosas. Para atraerlos, la iglesia utilizó relicarios; uno de ellos contenía dos astillas de la Santa Cruz donde Jesús fue crucificado.

Este relicario fue dejado en la iglesia de Capilla del Señor, que ya era relevante dentro del partido de Exaltación de la Cruz. Capilla del Señor es mucho más que gastronomía y arquitectura única. Es un pueblo de tradición cuyos muros esconden hechos históricos que invitan a los turistas a adentrarse más allá del asado y el ritmo pacífico.

Custodia la vida rural del Buenos Aires profundo y es visitable en cualquier momento, ofreciendo una ruta entre misterios, curiosidades, la huella de inmigrantes y símbolos que mezclan lo sacro y lo profano





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