Caos de Tránsito en Buenos Aires por Protestas Contra el Cierre del Programa Volver al Trabajo

Organizaciones sociales y movimientos piqueteros protestan en CABA y el AMBA contra el cierre del programa Volver al Trabajo, generando cortes de calles y afectando el tránsito en Buenos Aires.

El tránsito en Buenos Aires se ve gravemente afectado este martes 6 de abril debido a las protestas convocadas por organizaciones sociales y movimientos piqueteros tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La principal demanda de los manifestantes es el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, solicitando al gobierno que revierta la decisión de dar de baja este plan de asistencia social.

La medida, anunciada a principios de marzo por el gobierno de Javier Milei, tiene un impacto directo en aproximadamente 900 mil beneficiarios, quienes se verán afectados por la interrupción de este programa. Según lo informado, este mes se realizará el último pago de la asignación correspondiente, tras lo cual se implementará una nueva modalidad de asistencia, aún por definir en detalle, lo cual genera incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios. Esta situación ha desencadenado una ola de protestas y movilizaciones en diferentes puntos del país.\El plan Volver al Trabajo, que anteriormente funcionaba como una continuidad del programa Potenciar Trabajo, otorgaba a sus beneficiarios una asignación mensual cercana a los $80.000, un ingreso crucial para muchas familias. La notificación formal del cierre del programa fue enviada por el Ministerio de Capital Humano a cada beneficiario a través de correo electrónico y también se difundió públicamente a través de diversos medios. Esta decisión gubernamental, ya anticipada por el diario Clarín en febrero, implica la finalización del programa el próximo 9 de abril. Ante esta situación, más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular se han unido para convocar una jornada de protestas con cortes en distintos puntos estratégicos del país. Entre las organizaciones participantes se encuentran el Frente de Lucha Piquetero, la UTEP, el Movimiento Evita, el Polo Obrero, el MST, el MTR y docentes de la Universidad de Buenos Aires, entre otros. La magnitud de la protesta refleja la preocupación y el malestar generado por la suspensión del programa y sus posibles consecuencias en la situación económica de miles de familias.\Las protestas y cortes de calles en Buenos Aires se concentran en puntos clave que afectan el acceso y la circulación en la ciudad y sus alrededores. Los manifestantes se han concentrado en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki de la línea Roca, conocida anteriormente como Avellaneda, y han cortado la circulación en Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez, lo que genera importantes complicaciones en la subida al Puente Pueyrredón, uno de los puntos más críticos, donde se han registrado incidentes y quema de neumáticos. Asimismo, se ha establecido un corte total en el Puente Saavedra, del lado de Vicente López, sobre la avenida Maipú y General Paz. El Puente La Noria también figura como un foco principal de la protesta. Además, se registran cortes totales en la Ruta 3 y General Paz, en Avenida Rivadavia y colectora General Paz en dirección a la provincia, y en la subida a la autopista Buenos Aires-La Plata. Estas manifestaciones se replican en diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y Rosario, extendiendo el impacto de las protestas a nivel regional. Paralelamente, se esperan manifestaciones en otras provincias del país, incluyendo Santa Cruz, Río Negro, Formosa, San Juan, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y San Luis, lo que demuestra la amplia repercusión y el alcance nacional de las protestas contra el cierre del programa Volver al Trabajo





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