Cañuelas vence a Central Córdoba y avanza a las semifinales del Reducido

Tras un partido tenso con incidentes en el estadio Jorge Alfredo Arín, Cañuelas eliminó a Central Córdoba por penales 6 a 5 y asegura su lugar en la siguiente ronda del torneo.

El cruce de vuelta por los cuartos de final del Reducido culminó con corridas e incidentes generalizados en el estadio Jorge Alfredo Arín tras el remate decisivo. La tensión acumulada durante los noventa minutos estalló de la peor manera este sábado en el estadio Jorge Alfredo Arín, donde Cañuelas y Central Córdoba de Rosario protagonizaron una verdadera batalla campal tras la definición por penales que le otorgó la clasificación al Tambero a las semifinales del Reducido de la Primera C.

Desenlace en la tanda de penales

El encuentro revancha estuvo marcado por el roce constante, la pierna fuerte y escasez de situaciones claras de gol. Tras el empate 1 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Gabino Sosa de Rosario, ambos equipos volvieron a igualar sin abrir el marcador durante el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición directamente a la tanda desde los doce pasos.

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Porque venció por penales a Central Córdoba de Rosario y sigue en camino por el ascenso a la B Metropolitana. La serie se resolvió por un ajustado 6 a 5 a favor del conjunto local, luego de que el arquero Estéfano Francesconi le contuviera el remate decisivo a Aaron Quijano. Durante la ejecución se vivieron momentos de fuerte reclamo por parte de los locales, que exigían la repetición de un penal.

Explosión de violencia en el césped

Apenas el árbitro Matías Ansende marcó el final del partido y confirmó la eliminación del conjunto rosarino, la situación se desbordó por completo. Jugadores de ambos planteles y allegados se trenzaron en empujones, corridas y agresiones físicas en pleno césped. Mientras algunos futbolistas intentaban calmar los ánimos y separar a sus compañeros, otros grupos se involucraron en el enfrentamiento directo.

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Este incidente opacó el desenlace deportivo que depositó a Cañuelas en la siguiente instancia en su lucha por volver a la Primera B Metropolitana. La naturaleza física del choque entre ambos clubes generó un ambiente deHostilidad que trascendió los límites del terreno de juego, dejando una mancha en lo que debería haber sido una celebración deportiva para el equipo local.

Repercusiones y próximos pasos del torneo

Cañuelas ahora mira hacia las semifinales con la esperanza de concretar su objetivo de regresar a la división superior del fútbol argentino. La eliminación de Central Córdoba de Rosario significa el fin de su participación en esta etapa del campeonato, cerrando una campaña marcada por la dureza táctica y la falta de claridad ofensiva.

Las autoridades del torneo deberán evaluar los incidentes ocurridos en el estadio Jorge Alfredo Arín para determinar las medidas disciplinarias correspondientes. La integridad física de los jugadores y el orden en las gradas son prioridades que deben ser abordadas tras una jornada tan conflictiva como la disputada este sábado.