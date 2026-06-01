Cañuelas derrotó 2-0 a Fénix en la fecha 14 de la Primera C argentina

Resumen del encuentro de la Primera C donde Cañuelas visitó a Fénix y se llevó la victoria por 2-0 con goles en el segundo tiempo. Partido jugado en el estadio Ferrocarril Midland con arbitraje de Rodrigo Villalba. Transmisión en vivo por LPF Play.

El partido correspondiente a la fecha 14 de la Primera C del fútbol argentino entre Fénix y Cañuelas se disputó el lunes 1 de junio en el estadio Ferrocarril Midland, ubicado en la localidad de Libertad.

El encuentro, que comenzó a las 15:30 horas, tuvo como árbitro principal a Rodrigo Villalba y fue transmitido en directo a través de la plataforma LPF Play. En un desarrollo que se mantuvo intenso throughout, el equipo visitante, Cañuelas, logró imponerse sobre Fénix, que actuaba como local, con un marcador final de 0 a 2 a su favor.

Los goles del vencedor fueron convertidos en el segundo tiempo: el primero a los 29 minutos y el segundo a los 37 minutos, ambos por parte de Cañuelas, lo que definió el resultado a su favor y les permitió sumar tres puntos cruciales en su campaña por la categoría. El primer tiempo finalizó sin goles, con un juego equilibrado donde ambos equipos buscaron abrir el marcador, pero la renta se mantuvo intacta hasta el descanso.

Al retornar al campo, Cañuelas mostró mayor contundencia ofensiva y logró romper la defensa de Fénix en dos ocasiones claras, estableciendo así la ventaja que conservaron hasta el pitido final. El desarrollo del partido estuvo marcado por un clima de alta competitividad típico de los enfrentamientos de la divisional, con jugadas divididas y un esfuerzo físico considerable por parte de todos los protagonistas.

La victoria representa un importante impulso para Cañuelas en la tabla de posiciones, mientras que Fénix deberá replantear sus estrategias de cara a los próximos compromisos para recuperar la senda del triunfo. La cobertura en vivo permitió a los aficionados seguir cada incidencia, desde la formación inicial hasta los minutos finales, destacando la labor del árbitro Rodrigo Villalba en un encuentro que no careció de polémica en algunas jugadas disputadas.

El estadio Ferrocarril Midland, hogar tradicional de Fénix, albergó una jornada donde el equipo local no pudo hacer valer su condición, cediendo terreno frente a un rival que supo capitalizar sus oportunidades en el momento justo. Este resultado modifica parcialmente el panorama de la Primera C y se espera que tenga repercusión en las aspiraciones de ambos clubes para la segunda mitad del torneo





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