Cantante de Ke Personajes es detenido por golpear a un policía en Concepción del Uruguay

El vocalista de Ke Personajes fue detenido en Concepción del Uruguay por agresión a un oficial de policía tras intentar ingresar forzosamente al casino local fuera de horario.

Un cantante perteneciente al grupo musical Ke Personajes fue detenido este sábado en la ciudad de Concepción del Uruguay tras involucrarse en una violenta confrontación física con un agente de la Policía de Entre Ríos.

El incidente ocurrió cuando el intérprete intentó ingresar a la sala de juegos del casino municipal cuando este se encontraba fuera de horario de atención. Las fuerzas de seguridad habían establecido un dispositivo de seguridad adicional en el lugar para controlar el acceso y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.

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El efectivo policial encargado de realizar las labores de custodia le impidió el paso al recinto, lo que desencadenó inmediatamente una discusión acalorada. La situación escaló rápidamente cuando el músico recurrió a la violencia física, agresionando al funcionario público directamente en el rostro.

Detalles de la agresión y lesiones

La intensidad de los golpes provocó cortes de consideración en el rostro del agente policial. Las heridas se agravaron debido a los anillos metálicos que el cantante llevaba puestos en las manos en el momento de la disputa, actuando como elementos que incrementaron el daño infligido.

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Ante la resistencia y la agresión, los miembros de las fuerzas de seguridad procedieron a reducir al artista. Tras asegurar su integridad física y la del oficial, lo trasladaron hacia las dependencias de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay para iniciar los trámites correspondientes.

La causa judicial fue caratulada de forma preliminar contra el vocalista bajo los cargos específicos de resistencia a la autoridad y lesiones. Estas figuras penales son las que fundamentan la acción legal inmediata tras el hecho delictivo.

Situación legal y detención

La continuidad de la detención del cantante quedó sujeta exclusivamente a las disposiciones y decisiones de las autoridades judiciales competentes en la jurisdicción de Entre Ríos. No se ha confirmado aún una resolución definitiva sobre su libertad provisional o el tiempo de prisión preventiva.

En relación con este suceso, se ha aclarado que otros eventos mediáticos recientes, como los comentarios de Laurita Fernández sobre no participar en el nuevo ciclo de Marley, no guardan conexión alguna con este incidente criminal en curso.

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Contexto mediático y otros sucesos

Mientras esta causa avanza en los tribunales, el ambiente televisivo local también ha respondido a otras novedades, como el luto por la muerte de Sergio Ramírez, reconocido como uno de los ganadores históricos del primer Martín Fierro de Oro.

Paralelamente, la cadena C5N está centrando su atención en las nominaciones a los Martín Fierro de Cable 2026, donde ha logrado arrasar con una gran cantidad de candidaturas para sus programas y figuras. Estas noticias de entretenimiento coexisten con el desarrollo del caso penal.

Resumen del evento

El suceso resume una violación grave a la autoridad pública. El intento de ingreso ilegal al casino y la posterior agresión física constituyen los hechos centrales que determinan el enjuiciamiento del artista y el impacto inmediato en la comunidad de Concepción del Uruguay.