Cantante argentino celebra en EE.UU. y hace predicciones sobre la Scaloneta en el Mundial 2026

Un conocido cantante argentino, residente en Estados Unidos durante el Mundial 2026, compartió sus predicciones sobre el desempeño de la selección argentina antes de su primer partido. El artista, que acudió a apoyar al equipo, habló con la prensa sobre sus expectativas y reveló la canción que lo representa en este torneo, una composición dedicada a la pasión que genera el futbolista rosarino Lionel Messi.

En el marco del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, numerosos argentinos han viajado para alentar a la Scaloneta , entre ellos un conocido cantante que, horas antes del debut de la selección, compartió sus predicciones con los medios.

El artista, que se encontraba con amigos y listo para vivir el partido, fue abordado por la prensa y expresó su confianza en el equipo nacional, augurando un primer triunfo. Además, al ser consultado sobre cuál era su canción representativa para este mundial, mencionó su reciente tema titulado "El último baile", dedicado a Lionel Messi, cuyas letras reflejan la devoción que el futbolista rosarino despierta en los aficionados argentinos.

La canción incluye frases como "Nadie sabe lo que es sentir así" y "Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir", con jerga futbolera que captura la emoción colectiva. El tema también alude a la cantidad de tatuajes inspirados en Messi y a la idea de que el astro se ha convertido en un sobrenombre del fútbol actual, subrayando su legado.

Esta nueva composición se inserta en la tradición musical argentina de homenajes a figuras del deporte, siguiendo la estela de éxitos como los de Rodrigo. El cantante, que vive en EE. UU. , aprovechó la oportunidad para mostrar su apoyo a la selección y su admiración por Messi, en un ambiente de fiesta popular que une a todo un país alrededor del fútbol





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