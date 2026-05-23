Cannes Film Festival: Javier Bardem, Léa Seydoux, Rami Malek, Sandra Hüller y Sebastian Stan among the contenders for Best Actor awards

The Cannes Film Festival has been underway for the past 10 days, with the red carpet events concluding on Friday. The festival is considered a significant event in the world of auteur cinema, comparable to celebrating a World Cup victory. As the competition drew to a close, three titles were initially favored to win the top awards, but in the final stretch, two strong contenders emerged. One of these was a film that particularly caught the attention of Spanish media, receiving prolonged applause for 20 uninterrupted minutes after its gala screening on Wednesday. Another was a film about the personal and professional downfall of a successful shipbuilder, who discovers his wife's infidelity. The director of this film had a serious health issue related to COVID-19 and was on the brink of death before returning to film. The last contender was a film about the collapse of a successful businessman and his transformation after learning his wife is cheating on him. The director of this film had a long hiatus before returning to some of his favorite themes, particularly those related to life in Europe after World War II and its devastating consequences.

Javier Bardem , Léa Seydoux , Rami Malek , Sandra Hüller y Sebastian Stan aparecen con chances para ganar los premios a los mejores intérpretesPor la alfombra roja de la Croisette desfilaron hasta el viernes, a lo largo de los últimos 10 días,un título valorado en el mundo del cine de autor como algo equivalente a festejar el triunfo en la final de un Mundial de fútbol.

Hasta la penúltima jornada de competencia la mayoría de los pronósticos asignaron las mayores chances de éxito a tres títulos:, del japonés Ryusuke Hamaguchi. Pero en los últimos tramos de la competencia, en medio de un escenario en el que nadie se anima a marcar diferencias notorias para un determinado nombre, aparecieron otros dos candidatos fuertes:El caso de esta última producción es el que más atención despertó en los días finales de la competencia, fogoneada sobre todo desde los medios españoles a partir del dato de que tras la proyección de gala en la noche del miércoles hubo 20 minutos ininterrumpidos de aplausos en la sala principal de la muestra, el Gran Theatre Lumière.

Saludada por los medios hispanos como la película que ocupará este año el lugar que tuvo en la última temporada tiene una participación destacada en el film.se sumó a la lista previa de candidatos. El último en ganar la atención de la mayoría de los observadores fueel relato del derrumbe personal y profesional de un exitoso empresario naviero cuya conducta se transforma por completo después de que toma conocimiento de que su esposa le es infiel.

La extraordinaria reaparición de Zvyagintsev, que volvió a filmar después de un muy serio problema de salud a causa del Covid que lo dejó en un momento al borde de la muerte, también podría ser tenida en cuenta por el jurado a la hora de asignar los premios, según las especulaciones de algunos medios internacionales. Antes de eso, la mayoría de los pálpitos mencionó como máximos aspirantes a la Palma de Oro a las nuevas películas de Pawlikowski, Hamaguchi y Gray, tres respetadísimos creadores del cine de autor entendido al máximo nivel.

El director devolvió después de una larga pausa para volver a algunos de sus temas preferidos, sobre todo el de la vida en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con las terribles secuelas que dejó el conflicto en varios países. En este caso la trama se instala en Alemania y particularmente en el caso de la vida personal y profesional del famoso escritor, regresó a Cannes con un relato de casi tres horas y media instalado en París y protagonizado por una médica gerontóloga resuelta a aplicar nuevos métodos en el trato a sus pacientes.

Y la nueva película de James Gray se propone como una suerte de coda de su obra anterior,, mostrando la crisis de una familia de clase media de Brooklyn, cuyos integrantes quedan expuestos a mediados de la década del 80 a problemas derivados de la relación con oscuros representantes de intereses mafiosos





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