Cannes 2026: Celebridades en la alfombra roja y en el jurado

Unos de los momentos más recordados de la edición de Cannes 2026 fueron los looks de Demi Moore, Tilda Swinton, Penelope Cruz y Sofia Carson. Además, se destacó la presencia de Ruth Negga y Isabelle Huppert en el jurado.

Demi Moore , de 63 años, se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus aclamados y llamativos looks. Moore, que también formó parte del jurado en esta edición, lució en la última jornada de Cannes un vestido verde con una extravagante chaqueta de Balenciaga y joyas de Chopard.

Natural, minimalista y sin maquillaje, la británica Tilda Swinton brilló con luz propia. La reconocida actriz destacó con un intenso vestido rojo con cola de la colección otoño-invierno 2026/27 de Chanel. Penelope Cruz apostó una vez más por el blanco y negro; en esta ocasión con un vestido del archivo de la firma libanesa de Georges Chakra. Olivier Chassignon - AFP.

Tras siete años sin asistir a Cannes, Monica Bellucci regresó al Festival gracias a su participación en Histoires de la nuit donde interpreta a Cristina, una pintora italiana que vive aislada en una granja. Al cuello de Bellucci se alzaba una importante y original gargantilla que marcó tendencia. El maquillaje de la estrella italiana se centró en los ojos con un intenso smokey eye en tonos negro y marrón quemado.

Geena Davis se encargó de entregar el premio a Mejor actor; lució un vestido de lentejuelas y corte columna de la firma Pamella Roland. Eva Longoria optó por un vestido de alta costura de Elie Saab. La actriz y directora estadounidense complementó su look con ondas al agua y joyas minimalistas. Sofia Carson volvió a robar miradas en el Festival de Cannes 2026 con un potente look.

En esta ocasión Carson redefinió el estilo Hollywood: peinado a lo Audrey Hepburn, gargantilla de serpiente y guantes que evocan a Rita Hayworth. Ruth Negga es una actriz etíope-irlandesa que forma parte del jurado de Cannes. La guionista y directora china Chloe Zhao también forma parte del exclusivo jurado de La Croisette. Gael Garcia Bernal junto a su pareja Fernanda Aragones posaron en la red carpet de la ceremonia de clausura.

"Mi francés es malo, pero no peor que la situación política internacional", bromeó el actor y productor mexicano al subir al escenario para entregarle el premio del jurado a The dreamed adventure. Isabelle Huppert se destacó en la red carpet con un vestido blanco y negro de manga larga diseñado especialmente para ella por Loewe. La actriz francesa conmocionó a la audiencia al presentar un galardón honorífico a Barbra Streisand, que no pudo acudir a la gala.

Scott A Garfitt - Invision. La megaestrella de Bollywood y ex Miss Mundo cautivó con su estilo de traje y capa: tan elegante como disruptivo. Orgullo nacional! El director argentino Federico Luis, flamante ganador en la categoría Mejor cortometraje por Para los contrincantes.

El actor francés Valentin Campagne, el director belga Lukas Dhont y el actor belga Emmanuel Macchia





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