Candelaria Tinelli defiende a su madre y se distancia de su hermana Juana en medio de la conflictiva familiar

Candelaria Tinelli ha emitido un contundente mensaje en defensa de su madre, Soledad Aquino, y ha rechazado las comparaciones con su hermana Juana, mientras que la matriarca de la familia habla por primera vez y describe el estado emocional de Juana como "sin rumbo".

Candelaria Tinelli ha salido en defensa de su madre, Soledad Aquino , y ha marcado distancias con su hermana Juana en medio de la conflictiva familiar que se ha hecho pública.

A través de sus redes sociales, Candelaria expresó su postura con contundencia: "Dejen de criticar a mi vieja, y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver". Afirmó que siempre estuvo muy contenida por ambos padres, que se ocuparon de que recibiera tratamiento, y señaló que para ella la herida está sanada.

Con un tono firme, pidió respeto: "Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, al igual que yo. Gracias". Por su parte, Soledad Aquino, la madre de las tres hermanas, habló por primera vez tras exponer la interna familiar y se refirió específicamente a la situación de Juana Tinelli.

En una entrevista televisiva, Aquino describió el estado emocional de su hija mayor como "sin rumbo" y destacó que Juana cuenta con una familia bien constituida, mencionando que su padre, Marcelo Tinelli, pasó todo el verano con ella en Nordelta. Sin embargo, expresó su desconcierto ante la苦难 de Juana: "no sé qué necesita para estar contenida".

Recordó uno de los últimos escándalos mediáticos en los que se vio envuelta la joven, cuando denunció amenazas, y relató cómo ese episodio afectó a toda la familia en el día de un reality show: "En el día del reality estábamos todos por almorzar felices, de golpe fue la denuncia y tuvimos que irnos todos". Soledad Aquino también se mostró cauta respecto a la nueva denuncia que realizó Juanita, enfatizando que no se puede "joder con la policía y la Justicia".

Aunque se mantiene tranquila porque sus hijas están bien, admitió su preocupación por el entorno que rodea a Juana: "Me preocupa que todo su entorno sea un quil... y me da pena". En contraste, describió a sus otras dos hijas, Candelaria y Micaela, como personas enfocadas en sus proyectos: "Candelaria está a full con los caballos, Micaela está a full con su marca, se disfrutan mucho como hermanas".

Con estas declaraciones, la madre busca zanjar la controversia, defendiendo a cada una de sus hijas desde sus propias realidades y pidiendo respeto para la familia en un momento de gran exposición pública





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