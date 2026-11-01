Canciller Pablo Quiroto desmiente rumores sobre protocolo de visita del Papa León XIV

El canciller Pablo Quiroto niega rumores sobre el protocolo de recibimiento del Papa León XIV y la participación de Victoria Villarruel en la visita oficial.

El canciller Pablo Quiroto ha desmentido categóricamente los rumores sobre el protocolo de la visita del Papa León XIV y la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, asegurando que no hubo solicitudes formales para que el presidente Javier Milei suba al avión ni intenciones de excluir a la vicepresidenta de los actos oficiales.

Rumores desmentidos por el canciller Quiroto

A través de una publicación en la red social X, el titular del Palacio San Martín calificó como falsas ambas versiones que circulaban en las últimas horas. Quiroto buscó despejar las dudas que se habían instalado respecto al protocolo de la visita pontificia, enfrentando los rumores que señalaban supuestas condiciones impuestas por la administración Milei. Bajo el encabezado FALSO y FALSO, el funcionario fue contundente al respecto, ratificando la posición del Gobierno ante la llegada del Sumo Pontífice.

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Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno desea cancelar la presencia oficial de Victoria Villarruel. Con estas palabras, Quiroto buscó llevar tranquilidad respecto al desarrollo de la visita papal y despejar cualquier duda sobre la organización del evento. La publicación cerró con un mensaje optimista, subrayando que la visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos.

Disputa protocolar con la diplomacia papal

Los rumores surgieron tras informarse sobre un supuesto pedido que incomodó a la diplomacia vaticana. El protocolo vaticano daba por sentado que Milei aguardaría en la pista. Sin embargo, un pedido formal de la Cancillería alteró esa previsión, ya que se sugirió que el Presidente pretendía saludar al Papa dentro del avión, descender con él por las escalerillas y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada.

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El Vaticano rechaza esa propuesta y, por ahora, eligió el silencio como respuesta protocolar. Esta negativa dejó a la Casa Rosada sin respuesta formal durante los últimos días, mientras se acerca el arribo del Papa a Buenos Aires. Ambas partes mantienen posiciones encontradas sobre cómo se desarrollará el primer contacto oficial en territorio argentino.

Llegada a Aeroparque y contexto internacional

La primera escala de León XIV será Uruguay, y llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. En este contexto internacional, Yamandú Orsi, en Montevideo, y Keiko Fujimori, en Lima, estarán en la pista de aterrizaje. Es importante destacar que ninguno de estos líderes solicitó saludar a León XIV a bordo del avión papal, lo que contrasta con la propuesta argentina.

Tensiones políticas y definiciones futuras

La disputa protocolar entre la Cancillería y la diplomacia papal se desarrolla en medio de definiciones políticas que tensionan la relación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede. El pedido presidencial buscó modificar el esquema tradicional de recepción de un Pontífice, lo que generó una reacción significativa. La visita del Papa León XIV se convierte así en un evento de gran relevancia diplomática y política para la Argentina.