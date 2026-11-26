El canciller Pablo Quirno dijo que Argentina admira el proceso económico de Paraguay. La declaración se realiza tras la destitución del presidente Santiago Peña por corrupción.

El canciller argentino Pablo Quirno realizó declaraciones controversiales durante su visita a Asunción, capital de Paraguay, donde afirmó que Argentina admira el proceso económico del país vecino. Esta visita se enmarca en el contexto de la reciente destitución del presidente paraguayo Santiago Peña y su posterior procesamiento por actos de corrupción.

Elogios económicos en medio de la crisis

Quirno declaró que Argentina ha estado desde el primer momento admirando el proceso que Paraguay ha venido desarrollando durante tantos años. El funcionario señaló que están tratando de seguir por la senda que Paraguay inició hace muchísimos años, la cual lo llevó a la prosperidad y las mejoras que tienen hoy. Asimismo, afirmó que aspiran a realizar esas mismas mejoras en Argentina.

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La declaración del canciller sorprendió a observadores locales e internacionales, ya que parece ignorar el quiebre institucional reciente en Paraguay. Estos hechos de corrupción protagonizados por Peña y su familia derivaron en su destitución. Actualmente, el ex mandatario se encuentra detenido y procesado judicialmente.

Visita oficial y temas bilaterales clave

El presidente argentino Javier Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno en esta primera cita bilateral tras los acontecimientos políticos en Paraguay. La delegación argentina visitó el Panteón de los Héroes en Asunción como parte del protocolo oficial.

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Durante el encuentro, se abordaron temas bilaterales esenciales para la región. Entre los puntos discutidos se encuentran la Hidrovía Paraná-Paraguay y la cooperación en la obra hidroeléctrica de Yacyretá. También se trataron asuntos relacionados con la infraestructura fronteriza y la lucha conjunta contra el crimen organizado.

Modelo anarcocapitalista y realidad económica

Quirno hizo hincapié en la economía paraguaya, describiéndola como una gestión anarcocapitalista que Argentina admira. Este planteo refleja un discurso que el propio Milei ha realizado en numerosas ocasiones y diversos ámbitos. El presidente argentino afirmó repetidamente que el modelo paraguayo es el que debe seguir Argentina.

Sin embargo, la afirmación del canciller contrasta con la situación actual del país vecino. Paraguay enfrenta altos niveles de informalidad en su mercado laboral y economía. La declaración se produce en un momento de alta tensión política tras la caída del gobierno de Peña, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de las posiciones oficiales argentinas.