Cancelación Sorpresa de Giselle en Córdoba Genera Incertidumbre en el Ballet Oficial

El Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba enfrenta la cancelación de su temporada de Giselle, obra exitosa que había sido aclamada por el público y reconocida por la Legislatura. La decisión, calificada de reprogramación sin fecha, genera malestar y preocupación por los derechos laborales de los artistas y el futuro de la compañía.

El Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba, tras el rotundo éxito de su aclamada puesta de Giselle en septiembre de 2025, que incluso mereció un reconocimiento especial de la Legislatura cordobesa a fines del año pasado, se encuentra ahora inmerso en una situación de incertidumbre.

La noticia de una presunta cancelación ha generado profunda consternación y revuelo entre los amantes de la danza y los involucrados en este proyecto artístico.

La obra, que congregó no solo al Ballet Oficial sino también a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, movilizó un despliegue significativo de recursos escenotécnicos, artísticos y de gestión del principal coliseo cultural de la provincia.

La Legislatura, al otorgar el reconocimiento, destacó la articulación de las áreas de escenografía, vestuario, utilería, iluminación y realización, logrando consolidar una producción de alto nivel artístico.

En aquel entonces, la legisladora Nancy Almada expresó con vehemencia que Giselle reafirmaba la vitalidad de la danza clásica, sustentada por la demanda del público y la excelencia de los elencos oficiales.

Las cuatro funciones originales habían agotado localidades con una semana de antelación, un testimonio contundente de la vigencia y el arraigo de la danza clásica en Córdoba, consolidando la puesta como un acontecimiento cultural de primer orden.

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado. Según reportes del diario La voz del interior, una atmósfera de tensión se ha apoderado de varios cuerpos artísticos oficiales en Córdoba, desencadenada por decisiones emanadas de la Agencia de Cultura provincial. A través de diversas plataformas de redes sociales, se ha difundido la información sobre la supuesta “cancelación” de la obra Giselle, que estaba programada para una nueva temporada.

Una cuenta no oficial del elenco en Facebook ha denunciado que la Agencia Córdoba Cultura alude a una “reprogramación”, pero sin ofrecer una fecha concreta. Las funciones de Giselle, originalmente previstas del 23 al 29 de abril, tras el éxito de septiembre anterior, han sido suspendidas a tan solo dos semanas de su inicio.

Los bailarines y el equipo técnico se encontraban ensayando desde febrero, y la cancelación, según se expone en una carta abierta a la comunidad cordobesa difundida en redes sociales, se produjo sin previo aviso.

La gravedad de la situación se agrava al constatar que, a día de hoy, no existe una programación definida para el Ballet Oficial durante el resto del año. Esta determinación no solo frustra meses de dedicación, disciplina y esfuerzo colectivo por parte de los artistas, sino que, según argumentan, vulnera directamente los derechos laborales de todos los trabajadores involucrados: bailarines, coreógrafos, músicos, vestuaristas, técnicos, utileros, maquilladores y personal administrativo y de producción.

Este escenario arroja una sombra de preocupación sobre otros elencos oficiales dependientes de la Agencia Córdoba Cultura, como la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Banda Sinfónica de Córdoba y la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, quienes, por el momento, mantienen su programación habitual.

Desde la Agencia Córdoba Cultura, se intenta mitigar la polémica, declarando que no se trata de una cancelación sino de una postergación, aunque sin fecha tentativa. Fuentes oficiales deslizaron que la decisión responde también a la necesidad de realizar reparaciones en el escenario del Teatro del Libertador y aseguraron que se sigue trabajando para que las funciones de Giselle puedan reprogramarse a la brevedad, dejando una sensación de incertidumbre y descontento en el ámbito artístico.





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ballet Oficial Córdoba Giselle Teatro Del Libertador Agencia Córdoba Cultura Cancelación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dólar Oficial y Blue: Tasas de Cambio y Movimientos del Mercado Cambiario ArgentinoAnálisis detallado de la cotización del dólar oficial y el dólar blue en Argentina para el jueves 16 de abril. Se aborda la estabilidad del dólar oficial, su relación con la inflación y las bandas cambiarias, el desempeño del dólar tarjeta, la evolución del dólar informal, las compras de divisas del Banco Central y la acumulación de reservas. Se incluye el dato de inflación de marzo de 2026 y las declaraciones del ministro de Economía.

Read more »

Dólar: cotización oficial y blue este jueves 16 de abrilEl dólar oficial abrirá la jornada a $1.380 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se cotizará a $1.410 en el mercado informal. El Tesoro renovó el 127% de sus vencimientos y el Banco Central compró US$128 millones.

Read more »

Alpha 54 Racing: El Sueño Europeo de Pilotos Argentinos con Apoyo OficialEl Automóvil Club Argentino, YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respaldan a Alpha 54 Racing, equipo de ex-mecánicos de F1, para impulsar a jóvenes pilotos argentinos hacia la F4 italiana y el automovilismo europeo. Se confirma la participación de Mateo Palotini y Lorenzo Díaz Quaglia.

Read more »

El Partido Conservador apoyará la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia: “Tenemos candidata oficial”La decisión consolida una alianza política que busca proyectarse como alternativa en las próximas elecciones presidenciales.

Read more »

Oficial: es fractura lo de ReteguiMateo se rompió la tibia izquierda en el último partido para Al-Qadisiyah, viajará a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente y estará dos meses de baja como mínimo.

Read more »

Dólar: el blue cae y la brecha con el oficial se achica a mínimosEl mercado cambiario argentino muestra una tendencia a la baja en el dólar blue, mientras el oficial se mantiene estable. La brecha entre ambas cotizaciones se reduce significativamente, generando expectativas sobre la futura evolución de la divisa y la efectividad de las políticas económicas.

Read more »