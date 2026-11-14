El gobierno de Javier Milei cancela jornada técnica local por presión de EE.UU., impone estándares americanos en ciberseguridad y reemplaza al jefe del CNC, evidenciando sumisión geopolítica.

El gobierno nacional argentino, encabezado por Javier Milei, prioriza los intereses de Estados Unidos sobre el desarrollo tecnológico local, una postura que ha derivado en la cancelación abrupta de iniciativas clave de infraestructura. Esta estrategia geopolítica se evidencia en la indefensión creciente del país frente a riesgos digitales, tras la interrupción del proceso de profesionalización del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). La medida reciente ha dejado al Estado sin capacidad técnica inmediata para proteger sus sistemas críticos frente a amenazas internales crecientes.

Cancelación abrupta del evento de talento local

El Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la supervisión de Adriana Baravalle, suspendió una jornada programada para presentarse en el Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires. Este evento estaba diseñado para reunir a empresas tecnológicas argentinas de diversas provincias con el objetivo de crear un catálogo de talento local. La iniciativa buscaba proveer servicios especializados para un futuro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), el cual reforzaría la protección de bases de datos y sistemas informáticos del Estado. Sin embargo, la actividad fue cancelada un día antes de su inauguración mediante un decreto directo de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.

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Aunque veinte empresas tecnológicas ya habían arribado a Buenos Aires con sus stands listos para las presentaciones, la orden de Baravalle dejó los proyectos en el aire. Esta decisión se produce en un contexto donde la defensa de los intereses nacionales no figura en la agenda del actual ejecutivo. Se interpreta que el presidente Milei está siguiendo instrucciones de Donald Trump para cortar cualquier nexo entre el Estado argentino y las empresas privadas nacionales, así como con tecnologías de capital chino. Esto ocurre incluso cuando dichas tecnologías chinas podrían ofrecer calidad superior o precios más económicos para la administración pública argentina.

Impacto en la infraestructura y vulnerabilidades críticas

La reestructuración interna del gobierno deja al Estado argentino con un presupuesto escaso y una capacidad técnica limitada para proteger sus datos en todas las áreas gubernamentales. Esta vulnerabilidad es crítica en un momento en que hackers privados y servicios de inteligencia de otros países atacan sistemas informáticos a nivel global. Por ejemplo, en Europa se registró un hackeo a refrigeradores donde piratas informáticos controlaron remotamente sistemas de frío en cientos de supermercados de siete países, arruinando el contenido de bancos de sangre en Francia al elevar la temperatura.

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Además, el 29 de octubre de 2026, un grupo aparentemente norcoreano ejecutó el mayor robo de criptomonedas de la historia, sustrayendo 6.360 millones de dólares de la plataforma Binance. En Argentina, instituciones como PAMI, RENAPER y la Comisión Nacional de Valores ya han sufrido ataques cibernéticos. El informe anual del CERT.ar registró 520 incidentes en 2025, y hasta la fecha este año se han contabilizado 1.200 ataques contra sistemas del Estado, lo que subraya la urgencia de contar con defensas robustas y locales.

Cambios en la dirección y requisitos técnicos

El gobierno reemplazó a Ariel Waissbein, director del CNC hasta el 20 de octubre, por Walter Agüero, licenciado en Ciencias de la Computación. Agüero se hizo conocido por un trabajo científico cuestionable sobre el Santo Sudario. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha ofrecido 15 millones de dólares para instalar un centro de operaciones de ciberseguridad en ARSAT, la empresa estatal de satélites. Este apoyo exige cortar todo vínculo con China y menciona a CrowdStrike, una principal empresa de ciberseguridad de EE.UU., como parte de la solución técnica.

La sumisión geopolítica a Washington se consolidó el 6 de noviembre con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 7/2026 del CNC. Esta norma fija nuevos requisitos técnicos de seguridad para la cadena de suministro en infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Impone una certificación estadounidense obligatoria mediante el estándar SCS 9001, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA) de EE.UU., lo que bloquea en la práctica la participación de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision o Dahua en licitaciones públicas del Sector Público Nacional.