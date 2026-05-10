Canalla y Rojo definen cuartos de final en Rosario, con guerra silenciosa y partidos de alto nivel

Entre condicionamientos al cuerpo arbitral y falta de acreditaciones al periodismo partidario visitante, ambos equipos se baten en un duelo imperdible. El fervor de la Copa Libertadores se detiene por un momento en Arroyito, con penal errado por Ángel Di María. El partido se jugará en el grupo B con 28 puntos y con todo el equipo a disposición.

En Rosario , el Canalla y el Rojo definen un lugar en los cuartos de final en medio de una guerra silenciosa que contrasta con un partido de alto nivel.

Entre condicionamientos al cuerpo arbitral y falta de acreditaciones al periodismo partidario visitante, ambos equipos se baten en un duelo imperdible. El fervor de la Copa Libertadores se detiene por un momento en Arroyito-con penal errado por Ángel Di María-Cuarto en el grupo B con 28 puntos y con todo el equipo a disposición, el conjunto dirigido por Jorge Almirón quiere romper la pared de los mata-mata, resumió Gustavo Quinteros en la previa el estilo que mejor le queda a sus conducidos:-quintos con 24 unidades en la zona A-.

En caso de que el extremo no esté disponible para jugar desde el arranque, Ignacio Malcorra ocupará su lugar. El presidente de Independiente, Néstor Grindett, habló del arbitraje atajándose ante posibles fallos en contra"No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de AFA.

Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato" la dirigencia de Rosario Central decidió rechazar todas las acreditaciones de prensa de los periodistas partidarios del Rojo"Agradecemos a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club que se pronunciaron públicamente. En momentos como este, el silencio también habla.

Por eso valoramos especialmente a quienes, dejando de lado las diferencias internas, dieron un paso al frente para defender a los nuestros""dicha situación es ajena""La provincia cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados. Cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad"Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz.

DT: JorgeRodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: GustavoIndependient





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Libertadores Rosario Canalla Rojo Cuartos De Final Partidos De Alto Nivel Condicionamientos Al Cuerpo Arbitral Falta De Acreditaciones Al Periodismo Partidar Entre Ambos Equipos Duelo Imperdible Partido En Arroyito Penal Errado Por Ángel Di María Grupo B Con 28 Puntos Todo El Equipo A Disposición Presidente De Independiente Dirigencia De Rosario Central Acreditaciones De Prensa Entre Periodistas Partidarios Del Rojo Situación Ajena Operativo De Seguridad Herramientas Necesarias Para Garantizar La Seg Trabajadores De Prensa Debidamente Acreditados Diferencias Internas Defender A Los Propios Entre Jeremías Ledesma Y Ángel Di María Entre DT: Jorgerodrigo Rey Y DT: Gustavoindepe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Notificación de Rosario Central limita asistencia de medios partidarios de IndependienteLos recientes comentarios de Néstor Grindetti y Cristian Ritondo en los octavos de final del Torneo Apertura, sumado al caso de medios partidarios de Rosario Central, han generado enojo en Argentino, local. La dirigencia de Independiente habilita el estadio para que programas partidarios puedan cubrir partido desde palcos, aunque a distancia.

Read more »

Central e Independiente, en guerra: torpezas de un lado y del otro, en un fútbol argentino ventajero y sospechadoLas declaraciones del presidente del Rojo, Néstor Grindetti, sobre la designación de árbitro para el partido del domingo cayeron mal en Rosario; el Canalla no acreditará periodistas partidarios visitantes porque “no puede garantizar su seguridad”

Read more »

Quinteros palpitó el cruce de Independiente ante Central y se ilusiona: 'Vamos a conseguir algo importante'El director técnico habló en el canal oficial del Rojo y puso el foco en los octavos de final del Torneo Apertura, donde visitará al Canalla este domingo.

Read more »

Rosario Central negó acreditaciones a periodistas de Independiente y el Gobierno de Santa Fe le soltó la manoEl Rojo emitió un duro comunicado contra la decisión del Canalla y reclamó garantías para el trabajo de la prensa partidaria.

Read more »