Camuzzi Gas Inversora y Vitol Avanzan en Proyecto de Exportación de GNL por u$s 3900 Millones

Camuzzi Gas Inversora ha firmado un acuerdo con Vitol para desarrollar un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) en La Plata, con una inversión de 3900 millones de dólares. Vitol comprará hasta el 100% de la producción planificada, de 2,4 millones de toneladas anuales, y podría adquirir una participación accionaria en el proyecto.

Camuzzi Gas Inversora , liderada por Alejandro Macfarlane, ha dado un paso crucial hacia su proyecto de exportación de gas natural licuado ( GNL ) en La Plata, con una inversión proyectada de 3900 millones de dólares.

La empresa ha firmado un memorándum de entendimiento (MoU) con Vitol, un importante trader global de commodities, para que esta última se convierta en el comprador de hasta el 100% de la producción planificada, que alcanzará las 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA). Este acuerdo también contempla la posible adquisición de una participación accionaria en LNG del Plata, la sociedad que gestiona el proyecto, actualmente propiedad al 100% de Camuzzi.

Macfarlane destacó que este acuerdo representa una integración estratégica de Argentina en el mercado global de GNL, buscando desarrollar una infraestructura competitiva, generar valor sostenible, atraer inversiones y fortalecer la seguridad energética tanto a nivel local como nacional. Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol, añadió que Argentina tiene el potencial de convertirse en un proveedor diversificado y confiable de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, especialmente las provenientes de Vaca Muerta.

El proyecto LNG del Plata se ubica estratégicamente en el puerto de La Plata, con acceso a la infraestructura de transporte de gas natural de Vaca Muerta, a través de una de las empresas de Camuzzi, Camuzzi Gas del Sur, que opera en la Patagonia. El auge de las reservas de gas de Vaca Muerta, la segunda reserva no convencional de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo, ha impulsado a las empresas productoras locales a acelerar el desarrollo de proyectos para monetizar estos recursos.

Con el consumo interno cubierto, la exportación a través de gasoductos resulta insuficiente, lo que ha llevado a la industria a considerar el GNL como una oportunidad de negocio clave. Además del proyecto de Camuzzi, otras empresas como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy, Southern Energy, CGC y Eni están invirtiendo en proyectos de GNL, con inversiones totales que superan los 30.000 millones de dólares.

Vitol, por su parte, es un actor importante en el comercio mundial de materias primas, con ingresos superiores a los 340.000 millones de dólares en 2025 y una inversión anual en infraestructura de más de 13.000 millones de dólares. La empresa ya tiene una presencia en Argentina, con una terminal de almacenamiento en Zárate y planes de expansión





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