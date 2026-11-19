La Roche-Posay lanza Salvá Tu Piel con más de 17.500 evaluaciones en 8 provincias hasta enero de 2027 para detectar lesiones cutáneas. Ver agenda y turnos.

La organización La Roche-Posay ha iniciado el operativo Salvá Tu Piel, una iniciativa nacional de prevención que ofrece controles dermatológicos gratuitos. Este programa permitirá realizar más de 17.500 evaluaciones presenciales para identificar posibles casos de lesiones cutáneas mediante el examen de lunares. La campaña está programada para operar ininterrumpidamente hasta el 19 de enero de 2027, con presencia activa en diversas localidades del país.

Cobertura Nacional y Operativos Móviles

El recorrido de la campaña abarca localidades clave en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza. Para garantizar la accesibilidad, el operativo se implementa a través de tres consultorios móviles que se desplazan por diferentes zonas urbanas.

Also read El bicampeón de la F1 que correrá el Rally Dakar en 2027

Además de las unidades móviles, la iniciativa se apoya en 40 sedes de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y en farmacias adheridas que facilitan las evaluaciones. Esta infraestructura diversificada busca reducir las barreras de acceso a la salud dermatológica para la población general en múltiples regiones.

Detalles de Atención en Capital Federal

En la Ciudad de Buenos Aires, los consultorios móviles visitan espacios públicos y barrios específicos para ofrecer sus servicios. Entre los puntos de atención confirmados se encuentran el Parque Lezama en San Telmo, la calle Viamonte frente al Teatro Colón en San Nicolás, el Barrio Padre Carlos Mugica y Plaza San Martín en Retiro, así como la calle Junín frente al Cementerio de la Recoleta.

Advertisement

La atención en estas paradas móviles se otorga por orden de llegada sin necesidad de turno previo. Los horarios habituales para la consulta son de 11 a 14 y de 15 a 19 horas, aunque es fundamental verificar la agenda específica antes de concurrir para confirmar las fechas exactas y los lugares de cada parada dentro de la capital.

También se puede acceder a controles en la sede fija de LALCEC ubicada en Araoz 2380, en el barrio de Palermo. La atención en esta dirección está prevista exclusivamente para los días viernes, de 9 a 12, y requiere reserva previa a través del sitio web oficial de la institución.

Prevención y Actividades Educativas

El operativo no se limita a la exploración física, ya que también contempla actividades educativas en escuelas y empresas. Estas charlas tienen como objetivo informar a la población sobre el cuidado adecuado de la piel y las medidas de protección frente al sol. Los controles permiten que un profesional examine los lunares y evalúe si alguna lesión necesita estudios adicionales urgentes.

La consulta periódica es fundamental, especialmente al detectar la aparición de nuevas marcas o cambios en el tamaño, la forma o el color de un lunar existente. Ante cualquier lesión nueva o un cambio visible en una existente, se recomienda consultar con un profesional de la salud inmediatamente sin esperar a la próxima campaña.

Advertisement

Información de Contacto y Cronograma

Para conocer el cronograma completo de las paradas en las distintas provincias, se habilitó una línea de consulta específica. Los usuarios pueden obtener detalles actualizados a través del WhatsApp oficial: +54 9 11 2808-0394. Este canal asegura que la población reciba información precisa sobre la logística y disponibilidad de los especialistas.