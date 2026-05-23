Camioneros y Charro se llevan victorias en la Zona B

Camioneros y Charro se llevaron victorias en la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol. Camioneros derrotó 1-0 a Laferrere y Charro derrotó 1-0 a Ituzaingo. Además, Yupanqui goleó 4-0 a Claypole y volvió a ilusionarse con la cima de la Zona B.

Lleva 13 partidos sin conocer la derrota, donde no muchos se llevan los tres puntos. Pero parece que al Camión no le afecta la presión de la gente del Villero: Camioneros se llevó un triunfazo de Laferrere .

Hasta pudo haber ganado por más, pero en la primera mitad los defensores del local estuvieron férreos y no lo permitieron. Tanto así que sacaron dos pelotas en la línea… Pero. Y así cayó el primero:los de César Monasterio perdieron sus cabales y empezaron a pegar. Ahí empezó a cavar su propia tumba.

Un equipo que no había hecho muchos méritos para empatar, tuvo un tiro libre a favor y Franco Romero, de manera insólita, pasó por la de la barrera de Camioneros y le propició un golpe en la cara a Franco RebussoneRodrigo Acosta metió un bombazo, la clavó en el ángulo y liquidó el partido. El Camión no tiene freno…encontró el alivio que fue a buscar al Sur y se llevó una victoria grande de Adroguéel Charlo golpeó en el momento justo y derrotó 1-0 ael Tricolor volvió a quedarse con las manos vacías y profundizó un presente cada vez más complejoy esa urgencia terminó pesando durante gran parte de la noche .

El equipo de Jorge Vivaldo nunca logró soltarse del todo y volvió a mostrar dificultades para encontrar claridad en ataque.supo aprovecharlo cuando apareció la oportunidadterminó inclinando una historia que parecía caminar directo al empate. El delantero apareció desde el banco para darle al Charro un triunfo valioso, de esos que acomodan en la tabla y que permite tener una semana tranquila. Ituzaingó no levanta cabeza y sigue últimoen ninguna ocasión.

Matías De Cicco (el entrenador del ascenso) es el tercer deté que tiene el León en el año y tampoco pudo hacer pie. Como aspecto positivo, los del Oeste llegaban al encuentro con UAI Urquiza luego de cinco derrotas consecutivas yItuzaingó profundizó su mal momento. @ItuzaingoPrensaque pueden ser más si Argentino de Quilmes saca un resultado positivo en su encuentro. Su rival del día de la fecha tampoco venía bien.

Los de Villa Lynch también miran los puestos de abajo de reojo. Pero ni así pudo ganar Ituza, que. Una buena habilitación a Mena le permitió al pibe rematar al arco, yen el complemento, Albano empató las cosas y le puso el 1-1 definitivo a la chapaYupanqui goleó 4-0 a Claypole y volvió a ilusionarse con la cima de la Zona BTemas que aparecen en esta nota





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