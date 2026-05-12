Caminar y Jugar: Una Revelación para Hacer una Tortilla de Papas Jugosa

Trabajar el huevo para hacer una tortilla de papas puede ser una tarea fácil y deliciosa, pero algunos aficionados a la cocina se pasan un ingrediente clave o no logran el resultado esperado. Con el conocimiento de reconocidos cocineros spagnoles, un descanso previo de las papas en el huevo batido puede ser la clave para una tortilla verdaderamente cremosa, jugosa y uniforme.

Hacer una buena tortilla de papas parece simple, pero existe un detalle clave que muchos pasan por alto y que puede cambiar por completo el resultado final.

Más allá del clásico debate sobre si lleva o no cebolla, o si conviene más cocida o babé, hay un truco que pocos conocen y que varios chefs españoles consideran fundamental. Según reconocidos cocineros como Alberto Chicote y Dani García, el secreto para lograr una tortilla realmente jugosa y cremosa por dentro no está solamente en el punto de cocción. La clave aparece antes de llevarla a la sartén: dejar reposar las papas dentro del huevo batido durante algunos minutos.

Ese descanso permite que la papa absorba parte del huevo y que la mezcla quede mucho más integrada. El resultado es una tortilla más cremosa, jugosa y uniforme.

Además, el calor residual de la papa empieza a cocinar ligeramente el huevo desde adentro, lo que genera una textura suave que no se logra cuando todo se cocina directamente en la sartén. Los especialistas recomiendan esperar entre 5 y 10 minutos antes de freír la tortilla, según el punto en el que quieras que se cocine. Ingredientes e instrucciones Paso a paso





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