El endocrinólogo Víctor Bravo destaca la importancia de alcanzar entre 7.000 y 10.000 pasos al día como estrategia efectiva, natural y sostenible para perder peso, en contraste con la dependencia de medicamentos como Ozempic. Además, subraya que el sedentarismo y la mala gestión del tiempo son factores clave en el aumento de peso, y propone pequeñas modificaciones en la rutina diaria para incrementar la actividad física, como usar escaleras, caminar al hacer compras o pasear a la mascota. Junto con el movimiento, una alimentación equilibrada que evite azúcares, harinas refinadas y alimentos ultraprocesados es fundamental para mantener un peso saludable y una buena salud metabólica.

En un mundo donde los tratamientos farmacológicos para la pérdida de peso , como Ozempic, han ganado popularidad, el endocrinólogo Víctor Bravo hace un llamado a redescubrir los hábitos básicos y constantes como la caminata diaria, argumentando que puede ser incluso más efectivo, natural y sostenible para bajar de peso que los medicamentos.

Bravo señala que uno de los errores más comunes es la falta de conciencia sobre la cantidad real de pasos que se camina al día, y para favorecer tanto la pérdida de peso como el control metabólico, recomienda alcanzar entre 7.000 y 10.000 pasos diarios. Explica que la diferencia entre perder peso o no muchas veces reside en el movimento cotidiano, y que la falta de tiempo suele ser una excusa, cuando en realidad se trata de organización y prioridades.

Para sumar actividad física sin Needless to say, I will now produce the final JSON response, ensuring all fields are complete, the text meets length requirements, and the format is strictly followed. La caminata diaria, según Bravo, es una herramienta poderosa que a menudo se subestima, y su implementación puede generar cambios profundos en la salud.

Además, el especialista destaca que los dispositivos digitales, como celulares o smartwatches, facilitan el seguimiento de los pasos y ayudan a crear hábitos más saludables. Junto con el movimiento, la alimentación juega un papel central. Los especialistas advierten sobre el consumo de alimentos ultraprocesados, gaseosas, golosinas, snacks, comida rápida, harinas refinadas y productos de panadería industrial, ya que suelen contener grandes cantidades de azúcar, grasas saturadas y sodio, generando picos de glucosa y provocando una sensación de hambre más rápida.

También recomiendan controlar las porciones y evitar el consumo frecuente de alimentos fritos. En cambio, una alimentación basada en verduras, frutas, proteínas y alimentos frescos suele aportar mejores resultados a largo plazo. La combinación ideal, según los expertos, pasa por moverse más, mejorar la alimentación y reducir la dependencia de los medicamentos siempre que sea posible y bajo supervisión médica.

Este enfoque integral no solo ayuda a controlar el peso, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y promueve un bienestar general. Por lo tanto, incorporar la caminata como parte de la rutina diaria, junto con cambios en la dieta, se presenta como una estrategia accesible, sostenible y altamente beneficiosa para la salud a largo plazo





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