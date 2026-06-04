Camilota se muestra sensual en redes mientras lucha por sobrevivir económicamente

Camilota compartió una selfie con un sticker de corazón y la canción 'X si volvemos', mientras revela sus dificultades económicas en 'Cuestión de Peso' y pide trabajo desesperadamente en Instagram.

Camilota , la exparticipante de Gran Hermano, volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir una selfie en Instagram donde se cubrió parte de su pecho con un sticker con forma de corazón.

La imagen, que rápidamente acumuló miles de likes, fue acompañada por la canción 'X si volvemos', el éxito de Karol G y Romeo Santos. La elección del tema no pasó desapercibida, ya que la letra habla de una relación marcada por la pasión y los reencuentros.

Pero más allá de la foto, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje implícito: Camilota parece estar enfocada en su vida amorosa y en su carrera artística, aunque su realidad es mucho más compleja. Desde su participación en 'Cuestión de Peso', el reality de El Trece que busca ayudar a personas con obesidad, Camilota ha mostrado las duras dificultades económicas que enfrenta.

En uno de los programas, confesó que no pudo asistir a un control médico porque no tenía dinero para pagar el auto de aplicación, y que tampoco contaba con plata para un test de embarazo. Afortunadamente, logró pagar el alquiler, pero su situación sigue siendo precaria. Ante esta realidad, decidió accionar en las redes y creó un flyer en el que pidió trabajo de forma desesperada.

'Hola, soy Camilota. Mandame un DM y coordinamos todo', escribió junto a tres fotos donde se la vio muy sonriente, mostrando una actitud positiva a pesar de las adversidades.

Sin embargo, su actitud en las redes ha generado controversia. En el programa, Camilota señaló que quiere dejar el tratamiento porque no aguanta más la presión, aunque reconoció que está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar su calidad de vida. Pero en sus historias de Instagram se la vio jugando al fútbol, lo que provocó que algunos la tildaran de 'mentirosa'. A pesar de las críticas, ella sigue adelante, buscando oportunidades laborales y mostrando su día a día.

La combinación de su imagen sensual, su lucha por salir adelante y las acusaciones de falsedad la convierten en un personaje mediático que no deja indiferente a nadie. En un panorama donde las redes sociales son un arma de doble filo, Camilota navega entre la exposición y la necesidad, dejando en claro que su historia aún tiene muchos capítulos por escribir





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Camilota Redes Sociales Cuestión De Peso Trabajo Instagram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercado de pases: los cuatro primeros refuerzos, los que vienen y las bajas de pesoLos equipos del fútbol argentino empiezan a planificar el segundo semestre con distintos tipos de movimientos. Acá, el club por club.

Read more »

Peso se debilita ante la escalada de tensiones en Medio OrienteEl precio del crudo vuelve a ser un tema de preocupación para los mercados financieros, lo que provoca una mayor percepción de riesgo y una debilidad del peso argentino.

Read more »

DÓLAR a peso colombiano: a cuánto abre la cotización HOY jueves 4 de junioConoce cuál es la cotización del dólar este jueves y cuáles son los datos más importantes a tener en cuenta.

Read more »

Cuestión de Peso desnuda el drama de Noelia Baez tras cirugía bariátricaLuisito, exparticipante del reality, reveló la difícil recuperación de su esposa Noelia Baez después de una cirugía bariátrica que la dejó con desnutrición y pérdida muscular severa. Tras ocho meses de terapia, ella experimentó una mejora temporal pero su estado volvió a deteriorarse, requiriendo nuevas internaciones. Luisito perdió su trabajo y pidió ayuda económica a sus seguidores.

Read more »