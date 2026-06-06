Cambios en la Ley de Sucesiones en Argentina: los herederos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento

Los cambios en la Ley de Sucesiones en Argentina han generado polémica en los últimos meses. Una de las novedades más relevantes es que los herederos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento, siempre y cuando se cumpla con un proceso judicial iniciado por una persona con un interés legítimo en la sucesión.

Los cambios en la Ley de Sucesiones en Argentina han generado polémica en los últimos meses. Una de las novedades más relevantes es que los herederos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento, siempre y cuando se cumpla con un proceso judicial iniciado por una persona con un interés legítimo en la sucesión.

Esto significa que si el heredero o legatario mató o intentó matar al causante, directa o indirectamente, pierde el derecho a heredar. Además, si el heredero indigno ya recibió bienes de la sucesión, debe devolverlos al acervo sucesorio para que sean redistribuidos entre los demás herederos. Cualquier acto jurídico realizado por el heredero indigno será considerado nulo. También se ha modificado la norma para que los bienes de una herencia no se podrán utilizar por más de 10 años.

Esto significa que si un heredero no utiliza los bienes de la herencia en un plazo de 10 años, estos podrán ser redistribuidos entre los demás herederos. Esto es un cambio significativo en la Ley de Sucesiones en Argentina y puede tener implicaciones importantes para las familias y las empresas que se ven afectadas por la muerte de un familiar o socio





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Sucesiones Argentina Herederos Bienes Testamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diversas noticias del 4 de junio de 2026: economía, lottery, sueños, y donación de islasResumen de varias noticias del 4 de junio de 2026, incluyendo resultados de La Quiniela de Santa Fe, consejos sobre juegos y sueños, impacto de la nueva Ley de Sucesiones en deudas de tarjetas de crédito, precios del dólar en Argentina, tensiones entre EE.UU. e Irán por reservas de petróleo, nuevo menú italiano en Buenos Aires, y la donación de tres islas sudamericanas por un multimillonario.

Read more »

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas nocturnaNoticias y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas nocturna, incluyendo el sorteo de la jornada y consejos sobre la Ley de Sucesiones.

Read more »

Prepárate para los cambios climáticos y otros consejos para el díaUn día lleno de consejos y advertencias para enfrentar los desafíos de la vida, desde la salud hasta las relaciones y el trabajo.

Read more »

Mayans revela cambios ocultos en pliegos judiciales y tensiones en el oficialismoEl senador José Mayans denunció que el Gobierno modificó la lista de pliegos judiciales, excluyendo solo a la jueza Michelli, y relató los incidentes en el Senado donde se-sumaron 50 pliegos más durante la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó mediar, pero la sesión se interrumpió por discusiones que mostraron divisiones internas. Mayans también mencionó el vínculo roto entre Villarruel y el Ejecutivo.

Read more »