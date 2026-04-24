Cambios en la Información Climática para Vuelos: El Gobierno Modifica el Sistema

El Gobierno transfirió la responsabilidad del servicio meteorológico para la navegación aérea a EANA mediante un decreto, en medio de un conflicto con el SMN. Los trabajadores suspendieron el paro. El SMN seguirá prestando el servicio de forma transitoria.

El Gobierno nacional ha implementado modificaciones significativas en el sistema de provisión de información climática crucial para las operaciones aéreas, una medida que surge en el contexto de recientes tensiones y un conflicto laboral con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

La decisión, formalizada a través del decreto de necesidad y urgencia 724, publicado hoy en el Boletín Oficial, busca asegurar la continuidad y flexibilidad en la entrega de información meteorológica esencial para la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo. Los trabajadores del SMN, que habían convocado a un paro para este viernes 24, suspendieron la medida tras alcanzar un acuerdo preliminar, evitando así una potencial disrupción en la actividad aeroportuaria a nivel nacional.

Esta suspensión del paro es un factor importante que permite la implementación de los cambios sin la amenaza inmediata de interrupciones en el servicio. La principal modificación radica en la transferencia de la responsabilidad de la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Este cambio implica un nuevo esquema que se abre a la posibilidad de que EANA contrate a terceros proveedores debidamente habilitados para complementar o incluso reemplazar el servicio actualmente prestado por el SMN. El decreto argumenta la necesidad de establecer un marco regulatorio más adaptable y resiliente, capaz de garantizar la provisión continua del servicio MET, independientemente de las circunstancias o posibles contingencias.

La justificación oficial subraya la importancia de contar con alternativas que permitan mantener la operatividad del sistema, ya sea a través de la prestación directa por parte de EANA o mediante la contratación de entidades externas especializadas. Esta flexibilidad se considera fundamental para responder a las demandas crecientes del sector aeronáutico y para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad.

El decreto enfatiza que la habilitación de terceros proveedores estará sujeta a rigurosos criterios de calidad y competencia, garantizando que la información meteorológica proporcionada sea precisa, confiable y oportuna. Se espera que esta nueva estructura promueva la innovación y la eficiencia en la prestación del servicio, al tiempo que reduce la dependencia de una única fuente de información. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no quedará completamente excluido del proceso.

El decreto establece un período de transición de hasta 180 días hábiles durante los cuales el SMN continuará prestando el servicio MET a EANA. Esta fase transitoria permitirá una transferencia ordenada de responsabilidades y garantizará la continuidad del servicio mientras EANA establece los nuevos acuerdos con terceros proveedores o desarrolla sus propias capacidades.

Durante este período, se espera que se realicen las evaluaciones necesarias para determinar la capacidad de los proveedores externos y para asegurar una integración fluida de los nuevos sistemas. El gobierno ha manifestado su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el SMN y con EANA para facilitar esta transición y para minimizar cualquier impacto negativo en la calidad del servicio.

La decisión ha generado debate entre diferentes sectores, con algunos críticos que expresan preocupación por la posible pérdida de capacidades técnicas y de personal especializado en el SMN. Sin embargo, el gobierno defiende la medida como una solución pragmática para garantizar la seguridad y la eficiencia del tráfico aéreo, al tiempo que promueve la modernización y la diversificación del sistema de información meteorológica.

La implementación de este nuevo esquema será monitoreada de cerca por las autoridades competentes para asegurar su correcto funcionamiento y para realizar los ajustes necesarios en caso de ser requeridos. Se espera que la nueva estructura contribuya a fortalecer la industria aeronáutica argentina y a mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional.

La transparencia y la rendición de cuentas serán elementos clave en la gestión de este proceso, con el objetivo de garantizar la confianza de los usuarios y de la sociedad en general





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