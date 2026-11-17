El consumo en Argentina muestra una divergencia histórica. Mientras las ventas en supermercados retroceden, la adquisición de bienes durables y vehículos crece impulsada por el financiamiento con tarjetas de crédito y ajustes en precios relativos.

El comportamiento del gasto en Argentina ha experimentado una transformación estructural significativa durante el ciclo económico reciente. Existe una divergencia clara y medible entre la disminución sostenida de las compras en supermercados y el crecimiento simultáneo en la adquisición de bienes durable s y vehículos motorizados. Este fenómeno ocurre a pesar de una ligera disminución en el poder adquisitivo del salario real, lo que indica que los hogares han reconfigurado sus prioridades de gasto ante nuevas condiciones macroeconómicas.

Divergencia entre Alimentos y Bienes Durable

Los indicadores recientes confirman esta bifurcación en los hábitos de consumo de la población. En el período de comparación entre agosto de 2023 y agosto de 2026, el Índice de Reales de Precios de los Trabajadores (RIPTE) registró un retroceso del 4,1%. Sin embargo, dentro de este contexto de presión salarial, las ventas en el sector de los supermercados muestran una dinámica particular. El índice real de ventas pasó de 92,6 puntos en septiembre a 99,9 en octubre, lo que representa un avance mensual específico. Esta recuperación parcial en alimentos y artículos básicos contrasta con la tendencia de largo plazo hacia la restricción o estabilización en volumen.

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Por otro lado, el segmento de los bienes durables presenta cifras superiores a las del año anterior. En el caso de los automotores, se registraron 45.965 patentamientos, frente a las 41.945 unidades contabilizadas en octubre de 2023. Esta diferencia numérica concreta demuestra que, aunque el salario real haya perdido levemente valor, la demanda por productos de alto costo se ha mantenido o incrementado, desvinculándose de la lógica estricta del ingreso disponible inmediato.

Financiamiento como Motor del Cambio

La clave para entender este cambio reside en la consolidación del financiamiento mediante tarjetas de crédito como mecanismo principal de adquisición. El uso de estas herramientas ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma en comercios especializados. La participación de las tarjetas en el total de ventas ya había alcanzado el 60,0% en el segundo trimestre de 2024 y se mantuvo en el 59,1% en el segundo trimestre de 2025. Este porcentaje estable indica que la dependencia del crédito no es un fenómeno efímero, sino un ajuste permanente en la estructura de pagos.

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Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelan la magnitud del uso de plazos para bienes de mayor valor. En agosto de 2026, las compras en cuotas representaron el 12,2% del volumen de operaciones con tarjeta de crédito, pero concentraron el 35,0% del monto total operado. Esta disparidad porcentual evidencia que el financiamiento se utiliza predominantemente para transacciones de alto ticket, donde el costo promedio de una compra en cuotas es casi cuatro veces mayor que el de un pago inmediato.

En comercios específicos de electrodomésticos, el uso de tarjetas representó el 54,5% de la facturación en el segundo trimestre de 2023. Este dato histórico establece la línea base a partir de la cual se ha medido la creciente importancia del crédito. La capacidad de acceder a cuotas ha permitido a los hogares adquirir productos que, de lo contrario, podrían haber postergado indefinidamente debido a la inflación acumulada.

Impacto de la Inflación y Precios Relativos

La evolución de los precios relativos también ha sido un determinante crítico en la asignación del gasto. En 2023, el escenario estaba dominado por la expectativa de nuevos aumentos inflacionarios, lo que incentivaba a las familias a adelantar compras para evitar la pérdida de valor del peso. Las ventas de supermercados mostraron esa huella de anticipación, con un salto en octubre que descontaba el efecto de fin de año en la serie desestacionalizada. Actualmente, esa urgencia por comprar antes de que suban los precios ha disminuido, permitiendo una planificación más racional basada en la disponibilidad de crédito.

El caso del alquiler ilustra drásticamente cómo los precios de ciertos servicios han acelerado su crecimiento en relación con otros bienes. El precio publicado de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 286.213 pesos en octubre de 2023 a 811.651 pesos en agosto de 2026. Esta suba nominal masiva, que representa un aumento del 371,2% en el valor del contrato, obliga a los hogares a ajustar su presupuesto. Al absorber una porción mayor del ingreso en vivienda, el margen disponible para otros gastos se ve afectado, aunque se compensa con la facilidad de endeudamiento para bienes específicos.

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La recuperación de los bienes durables no fue uniforme en todas las categorías. El mercado de televisores presenta una concentración muy específica en el tiempo. En mayo y junio de 2026, se vendió el doble de unidades que en el primer trimestre de ese mismo año, cuando los registros oscilaron entre 80.000 y 128.000 unidades. Estos dos meses concentraron el 80% de las ventas del trimestre, lo que sugiere que la demanda responde a picos estacionales o promocionales muy marcados, impulsados por la liquidez disponible a través de tarjetas.

Próximos Pasos y Análisis del Mercado

La situación actual no es estática y depende de factores externos como las condiciones cambiarias y el abastecimiento. A diferencia de 2023, donde las restricciones importadoras y los problemas de logística distorsionaban la oferta actual, el mercado ha experimentado una normalización en la disponibilidad de productos, aunque persisten las volatilidades de precios. Los datos del último precio publicado de alquiler en septiembre de 2026, que fue de 810.787 pesos, no pueden compararse directamente con el RIPTE porque los datos de salarios de ese mes específico aún no están consolidados.

En conclusión, la economía familiar argentina ha adoptado un nuevo modelo de consumo. La sustitución de la compra por inflación inmediata por la compra facilitada por crédito estructural define la dinámica presente. Los hogares priorizan bienes durables sobre básicos cuando las facilidades de pago están disponibles, un cambio de ciclo que redefine las estrategias de retail y las políticas monetarias necesarias para sostener esta demanda sin generar desequilibrios financieros a largo plazo.