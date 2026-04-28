Cambio de Timón en Infraestructura: Frugoni Deja su Cargo Tras Revelaciones Patrimoniales

El Gobierno oficializó la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura tras la difusión de una investigación sobre propiedades no declaradas en Estados Unidos. Fernando Herrmann asume el cargo, mientras Mariano Plencovich se convierte en el nuevo Secretario de Transporte.

El Gobierno nacional ha oficializado la salida de Carlos Frugoni de su cargo como Secretario de Coordinación de Infraestructura , designando en su lugar a Fernando Herrmann .

Esta decisión se formalizó a través del Decreto 286/2026, publicado en el Boletín Oficial, confirmando lo que ya había sido anticipado por el Ministerio de Economía en días previos. El decreto establece la aceptación formal de la renuncia presentada por Frugoni, con efecto a partir del 25 de abril. La salida de Frugoni se produce en un contexto delicado, tras la revelación de una investigación periodística que expuso la omisión en la declaración de propiedades que posee en Estados Unidos.

Esta situación generó un pedido de renuncia por parte del Gobierno, buscando mantener la transparencia y la integridad en la función pública. La Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que Frugoni lideraba, es un área estratégica dentro del Ministerio de Economía, con una influencia significativa en los procesos de concesión y privatización de rutas a nivel nacional. Su gestión era crucial para el desarrollo y la modernización de la infraestructura vial del país.

La designación de Herrmann, proveniente del cargo de Secretario de Transporte, busca asegurar la continuidad en la planificación y ejecución de políticas de infraestructura vial, aprovechando su experiencia y conocimiento en el sector. Paralelamente a este cambio, el Ejecutivo también formalizó el nombramiento de Mariano Plencovich como nuevo Secretario de Transporte. Plencovich cuenta con una trayectoria previa en esta área, habiendo ocupado el cargo de Subsecretario de Transporte Automotor.

Este recambio en la Secretaría de Transporte se suma a una serie de cambios recientes en la gestión, incluyendo las salidas de Franco Mogetta, Luis Pierrini y el propio Herrmann, evidenciando una reestructuración en curso dentro del Ministerio. La investigación periodística que desencadenó la renuncia de Frugoni reveló la adquisición de siete propiedades en Palm Beach, Florida, entre los años 2020 y 2022, período durante el cual Frugoni se desempeñaba como titular de la sociedad AUSA, responsable de la administración de las autopistas porteñas.

Además, durante ese tiempo, participó en proyectos de obra pública de la Jefatura Porteña, como el Paseo del Bajo, lo que añade complejidad a la situación. Los inmuebles adquiridos, identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, tienen valores estimados entre 215.000 y 216.000 dólares estadounidenses cada uno.

Entre ellos se encuentran un apartamento en Delray Beach, un departamento en Lantana, una unidad en West Palm Beach, otro departamento en West Palm Beach y un apartamento en South Palm Beach, detallando la extensión de las propiedades no declaradas. Las adquisiciones inmobiliarias fueron realizadas a través de dos sociedades de responsabilidad limitada: Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente.

La omisión en la declaración de estas propiedades ante las autoridades argentinas podría constituir un delito, según la legislación vigente. En este sentido, ya se han presentado denuncias penales ante la Justicia, impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Estas denuncias acusan a Frugoni de ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Las causas legales recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá investigar las presuntas irregularidades y determinar si existió un delito de ocultamiento de patrimonio. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de funcionarios públicos y la necesidad de cumplir con las obligaciones legales en materia de declaración de bienes.

El Gobierno, al oficializar la salida de Frugoni y avanzar con las investigaciones correspondientes, busca reafirmar su compromiso con la ética y la legalidad en la administración pública. La designación de Herrmann y Plencovich representa un intento de mantener la estabilidad y la continuidad en las áreas clave de infraestructura y transporte, mientras se aborda esta delicada situación





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