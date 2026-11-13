Cambio de DT en Atlético Tucumán y otras renuncias en el fútbol argentino

Análisis exhaustivo de los cambios directivos y entrenadores en el fútbol argentino, destacando la partida de Falcioni y otros casos recientes en primera división.

El club Atlético Tucumán confirmó oficialmente la separación de su cuerpo técnico, poniendo fin al ciclo de Ángel Falcioni como director técnico del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el entrenador, interrumpiendo una etapa que se había extendido durante el año completo. Esta medida llega en un contexto de resultados negativos y estancamiento competitivo que ha afectado la trayectoria del conjunto santiagueño en los torneos actuales.

Ciclo de Falcioni en Atlético Tucumán

Ángel Falcioni dirigía al equipo de Tucumán desde su llegada en el mes de julio, con la esperanza de estabilizar la campaña del conjunto en la liga. Durante su gestión, Falcioni estuvo a cargo de un total de veintinueve partidos oficiales. Sin embargo, la falta de clasificación a los playoffs del torneo Clausura y una racha negativa de once partidos consecutivos sin registrar victorias fueron los detonantes principales para esta decisión.

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La dirigencia santiagueña determinó que la continuidad del técnico no era viable dada la situación deportiva. Por esta razón, decidieron finalizar su contrato una fecha antes de que terminara la fase final del Clausura. Esta decisión anticipada refleja la urgencia de la institución por buscar una nueva dirección técnica que pueda reaccionar ante la mala racha de resultados.

El caso de Rubén Forestello en Córdoba

En la ciudad de Córdoba, el club Estudiantes de Río Cuarto también oficializó su desvinculación con su director técnico, Rubén Forestello. El entrenador había llegado a la institución en el mes de mayo del año actual con el objetivo específico de salvar al equipo del descenso. Lamentablemente, no fue posible alcanzar esa meta principal antes del fin de la temporada regular.

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Rubén Forestello, quien era conocido como el DT de Estudiantes de Río Cuarto, presentó su renuncia tras la derrota por uno a cero ante Instituto. En ese momento, el equipo ya había perdido toda posibilidad de ingresar a los playoffs del Clausura y aún mantenía riesgo real de descender a la segunda división con dos fechas restantes para el cierre de la competición.

Balance estadístico y contexto deportivo

El balance numérico de la gestión de Forestello es un factor clave para entender la decisión del club. Con un total de dieinueve partidos dirigidostres victorias, nueve empates y siete derrotas, el equipo no logró consolidar una base sólida. El rendimiento defensivo y la incapacidad para sumar puntos en partidos clave fueron elementos determinantes.

La salida de Forestello se produce en un momento crítico para la estructura deportiva del club cordobés. La dirigencia busca un nuevo líder que pueda invertir la tendencia negativa y mejorar la eficiencia ofensiva del plantel. Esta transición inmediata se espera para preparar al equipo para las etapas finales de la temporada con una perspectiva diferente.

Impacto en el mercado de entrenadores

Estos despidos simultáneos en Tucumán y Córdoba evidencian la volatilidad actual en el fútbol argentino. La presión por resultados inmediatos hace que los directores técnicos no tengan margen para errores prolongados. Los clubes están dispuestos a cambiar de rumbo incluso en las etapas finales de los torneos para intentar salvar la temporada.

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La reestructuración técnica en estas instituciones afectará directamente la planificación deportiva. Los nuevos encargados deberán asumir plantilles con problemas de confianza y necesidad urgente de puntos. La gestión del tiempo y la motivación del equipo serán los desafíos principales para los próximos entrenadores que asuman el cargo.

Reacciones y próximos pasos institucionales

Las reacciones de los medios y la hinchada han sido diversas, pero hay consenso en la necesidad de un cambio. Los fanáticos expresan su preocupación por la estabilidad del equipo y la capacidad de recuperación rápida. Las instituciones han confirmado que ya están en contacto con posibles candidatos para reemplazar a los entrenadores salientes.

Se espera que las nuevas designaciones se hagan públicas en las próximas semanas. Esto permitirá a los clubes tener una estructura técnica definida antes de los compromisos más importantes de la temporada. La búsqueda de perfiles con experiencia en situaciones de crisis es prioritaria para ambas instituciones en su intento por mejorar su rendimiento deportivo inmediato.