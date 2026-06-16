Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven sorpresivamente a AMBA: cuál es el día clave y qué pasa con el frío

El Servicio Meteorológico Nacional ha afinado su informe y se confirma la fecha en que regresan las lluvias a Buenos Aires. El jueves es el día clave en el que se espera el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha afinado su informe y se confirma la fecha en que regresan las lluvias a Buenos Aires . El jueves es el día clave en el que se espera el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones.

Antes de eso, el clima seguirá siendo frío, con una temperatura mínima de -3 grados y una máxima que subirá hasta los 15. Esto dará lugar a una mañana y tarde más templadas. En el mapa en vivo de las lluvias de este sábado en AMBA, se puede ver que el cielo estará despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 4 y 16 grados.

El viernes se anticipa con cielo ligeramente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche, con temperaturas estimadas en 5 para la mínima y 14 para la máxima. A medida que se acerca el jueves, el tiempo se volverá a estabilizar y las precipitaciones volverán a ser una realidad en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que el jueves es la fecha en que se esperan las lluvias y la inestabilidad en la región. Esto se debe a que el frente frío que ha estado afectando a la región se desplazará hacia el sur, dejando atrás un área de baja presión que traerá las lluvias y la inestabilidad. El jueves se espera que el cielo esté mayormente nublado, con temperaturas de entre 8 y 14 grados.

El sábado y domingo se esperan condiciones similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 grados. La región de Buenos Aires y su área metropolitana se espera que vuelvan a experimentar lluvias y inestabilidad en el tiempo, lo que podría afectar a los planes de los ciudadanos. Es importante tener en cuenta estas condiciones climáticas y planificar con anticipación para evitar cualquier inconveniente





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