Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo

Sigue informado sobre el cambio en el pronóstico del tiempo y la inminente vuelta de las lluvias al AMBA, incluyendo los detalles detallados sobre el clima y las temperaturas durante este tiempo, y los detalles detallados de cómo verificar si la lluvia llegará para usted en su lugar.

El Servicio Meteorológico Nacional ha previsto un inicio de fin de semana con mucha frío, pero buen clima en el AMBA . El aire polar , con bajas temperaturas y mucho frío, seguirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) durante todo el tiempo que dure el fin de semana, lo que traerá nieblas matinales y nubosidad variable .

Las temperaturas se predecian de entre 6 grados de mínima y 15 grados de máxima, comenzando a registrar un leve repunte de temperaturas para el domingo y un alivio al frío extremo en el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo. Además, se ha actualizado el pronóstico y se ha confirmado la inminente llegada de lluvias al AMBA a partir de hoy





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