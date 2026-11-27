La fiscalía solicita llevar a juicio oral a Callejero Fino por portación ilegal de arma en San Isidro, mientras sobresee a su primo. El artista continúa con arresto domiciliario y mantiene actividades musicales.

La Fiscalía solicitó elevar a juicio oral al músico urbano conocido como Callejero Fino, quien enfrenta cargos por portación ilegal de un arma de fuego, pero recomendó el sobreseimiento de su primo, quien también fue investigado en la causa. Esta decisión judicial se tramita en el ámbito del juzgado de San Isidro, donde se evalúan las pruebas reunidas durante la instrucción preliminar del caso que involucra la tenencia de un arma sin permiso legal correspondiente.

Detalle del procedimiento legal y medidas cautelares

El representante del Ministerio Público Fiscal marcó una postura diferente para los implicados, concluyendo que no existía suficiente prueba contra el primo del artista para mantenerlo bajo procesamiento, lo que resultó en su sobreseimiento inmediato. En el mismo dictamen, se ordenó que el músico continúe su proceso hacia una instancia oral, dejando en manos del juzgado correspondiente la definición final sobre si será juzgado por el delito de portación de arma sin licencia.

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Callejero Fino continúa cumpliendo arresto domiciliario, una medida dispuesta por una jueza de la jurisdicción de San Isidro, a pesar de que el cantante contaba con antecedentes penales computables que podrían haber justificado una privación de libertad más estricta. Esta situación genera un escenario jurídico complejo donde la autoridad judicial debe balancear los antecedentes del artista con la naturaleza de los hechos que se le imputan actualmente.

Actividades musicales bajo restricción judicial

La resolución fiscal se conoce mientras el artista convoca a más de cien personas para grabar un videoclip en la vivienda donde cumple su condena, lo que ha generado un intenso debate público y preocupación por el cumplimiento de las normas de aislamiento. En la producción artística también participa La Joaqui, otra figura destacada del género urbano, lo que incrementa el escrutinio mediático sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

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Ante la repercusión mediática, el abogado del músico, Diego Storto, se comunicó con el canal C5N para respaldar el rodaje, sosteniendo que su representado respetó estrictamente las condiciones impuestas por el tribunal durante la filmación. El defensor argumentó que el artista se encuentra trabajando en su estudio musical dentro de su domicilio, generando empleo para varias familias y manteniendo una actitud productiva y responsable frente al proceso legal.

Respuesta legal y proyección del artista

Diego Storto remarcó que durante la filmación no hubo presencia de alcohol ni armas, detalles clave para demostrar el cumplimiento cabal de las restricciones impuestas por la autoridad judicial. El defensor detalló las obligaciones que rigen sobre su representado, asegurando que Callejero Fino reconoce su error y está pagando las consecuencias de sus actos mientras intenta seguir creciendo profesionalmente en su carrera artística.

Finalmente, la defensa anticipó que presentarán una solicitud formal para realizar un evento solidario y gestionar una autorización que permita al cantante regresar a los escenarios en vivo, bajo el argumento de que las cárceles no resocializan. Este paso busca reinsertar al artista en la esfera pública de manera controlada, priorizando su desarrollo profesional y su contribución social frente a la controversia legal actual.