Calendario Histórico: Hitos del 1° de Noviembre desde Homero Manzi hasta Juan José Sebreli

Revive los eventos históricos del 1° de noviembre, desde el nacimiento de Homero Manzi hasta la muerte de Juan José Sebreli. Un recorrido cronológico esencial.

El primero de noviembre es una fecha significativa en la historia cultural y política, marcada por el nacimiento y fallecimiento de figuras emblemáticas. Este día en 1907 vio nacer a Homero Manzi en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, convirtiéndose en uno de los letristas de tango más importantes de la historia. Más recientemente, en 2024, falleció en Buenos Aires el ensayista Juan José Sebreli dos días antes de cumplir 94 años, consolidando esta fecha como un punto de encuentro entre el arte y el pensamiento crítico.

Legado de Homero Manzi y el Tango

Homero Manzi no solo dejó una huella imborrable en la letra del tango, sino que también incursionó con éxito en el cine como guionista y director. Su contribución artística incluye versos para algunos de los tangos más célebres, tales como "Milonga sentimental", grabada por el ícono Carlos Gardel. Otras obras maestras atribuibles a su pluma son "Sur", "Malena", "Barrio de tango" y "Milonga del 900".

Also read Japón desembarca en San Juan con camiones gigantes para una mina millonaria

Su trayectoria no se limitó al ámbito artístico. Manzi fue un militante activo en FORJA, una organización que representó un paso previo fundamental hacia su posterior adhesión al peronismo. Su vida intelectual y artística concluyó en 1951, pero su influencia en la cultura argentina permanece vigente como un pilar de la identidad nacional.

Fallecimiento de Juan José Sebreli

En el ámbito intelectual contemporáneo, la muerte de Juan José Sebreli marca un cierre de ciclo importante. Sebreli fue una figura compleja que integró el grupo de la revista Contorno en 1953. Con el tiempo, su pensamiento evolucionó hacia posiciones de derecha, aunque también tuvo participación en otros movimientos sociales. De hecho, durante los años setenta, fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual.

Advertisement

Su obra bibliográfica es extensa y abarca diversos temas de la sociedad argentina. Entre sus libros más destacados se encuentran "Buenos Aires, vida cotidiana y alienación", "Eva Perón, aventurera o militante" y "Los deseos imaginarios del peronismo". También dejó textos como "El asedio a la modernidad", "La era del fútbol" y su autobiografía titulada "El tiempo de una vida".

Hitos deportivos: Alfio Basile

El calendario del 1° de noviembre también recuerda el nacimiento de Alfio Basile en Bahía Blanca en 1943. Como futbolista, Basile integró dos equipos emblemáticos en la historia del fútbol argentino: el Racing de Carlos Pizzuti, que logró el título mundial, y el Huracán de César Luis Menotti, ganador del Metropolitano de 1973.

Su carrera como entrenador fue igualmente exitosa. Obtuvo la Supercopa con Racing en 1988 y dirigió a la Selección Nacional en dos etapas: entre 1990 y 1994, y nuevamente de 2006 a 2008. Bajo su mando, Argentina conquistó las Copas América de 1991 y 1993. Además, logró campeonatos con Boca Juniors en 2005 y 2006, dejando un legado deportivo perdurable.

Eventos culturales y políticos globales

En 1968, la música pop internacional vivió un momento histórico cuando George Harrison lanzó su primer disco solista, "Wonderwall Music", tres semanas antes de la salida del Álbum Blanco de los Beatles. Este lanzamiento, editado por Apple Records, el sello de la banda de Liverpool, sirvió como banda sonora de la película "Wanderwall", dirigida por Joe Massot.

Advertisement

Por otro lado, en 1972 falleció el poeta Ezra Pound en Venecia, dos días después de cumplir 87 años. Considerado una de las grandes voces poéticas del siglo XX, entre sus obras figuran "Cantos" y el ensayo "El ABC de la lectura". Su figura fue controvertida debido a su militancia fascista y antisemita, y su apoyo a Mussolini. Fue juzgado por alta traición en Estados Unidos tras la guerra, pasando doce años internado en un manicomio antes de radicarse en Italia.

Figuras políticas y momentos históricos

En 2007, a los 92 años, falleció Paul Tibbets, el piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que comandó el bombardero B-29 "Enola Gay". Este avión lleva el nombre de la madre del piloto, Enola Gay Haggard. Tibbets fue responsable de arrojarse sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 la primera bomba atómica de la historia, un evento que cambió para siempre el curso de la guerra mundial.

También en este mes, en 2011, a los 100 años de edad, murió Fanny Edelman, una de las dirigentes más destacadas del comunismo en Argentina. Combatió en España durante la Guerra Civil en defensa de la República y regresó al país en 1938. Presidió la Federación Democrática Internacional de Mujeres y lideró el Partido Comunista Argentino desde 1970 hasta su fallecimiento. Este día también coincide con celebraciones como el Día de Todos los Santos, el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo.