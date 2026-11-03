Calendario escolar NYCPS 2026: Días sin clases en noviembre

El Sistema de Escuelas Públicas de Nueva York confirma el calendario 2026-2027. Conoce las fechas exactas de cierre por Día de los Veteranos y Acción de Gracias.

El Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York ( NYCPS) ha publicado oficialmente el cronograma académico para el año lectivo 2026-2027, estableciendo claramente los días de suspensión de actividades escolares durante el mes de noviembre. Esta planificación busca alinear las jornadas estudiantiles con las festividades federales y locales, garantizando una estructura predecible para familias y personal docente.

Fechas oficiales de cierre escolar

La autoridad educativa detalla que no habrá clases el miércoles 11 de noviembre, fecha dedicada al Día de los Veteranos. Posteriormente, el receso se extenderá durante dos días consecutivos, jueves 26 y viernes 27 de noviembre, en conmemoración del feriado federal de Acción de Gracias. Estas fechas son inamovibles para todos los centros bajo la jurisdicción directa del sistema público.

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Beneficio de cuatro días consecutivos

La combinación estratégica del feriado oficial con el fin de semana natural permitirá a la comunidad estudiantil disfrutar de un descanso prolongado. Al cerrar las puertas del aula el jueves 26 y mantenerlas cerradas el viernes 27, los estudiantes tendrán acceso a cuatro días libres ininterrumpidos, abarcando desde el jueves hasta el domingo 29 de noviembre.

Reincorporación y continuidad académica

Tras este período de pausa, el calendario indica que la normalidad académica se reanudará el lunes 30 de noviembre. Los alumnos regresarán a sus aulas con la expectativa de continuar con el currículo programado para la segunda mitad del año lectivo, asegurando que la pérdida de días de instrucción sea mínima y gestionada dentro de los parámetros estándar.

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Alcance y excepciones institucionales

Este cronograma aplica exclusivamente a los programas educativos que van desde el nivel preescolar 3-K hasta el grado 12 dentro del sistema público. Las instituciones privadas, parroquiales, charter, así como los centros de educación temprana y los programas de cuidado infantil familiar, mantienen autonomía para definir sus propios calendarios y pueden observar diferencias significativas en estas fechas.

Recomendaciones para verificar horarios

Dada la diversidad de modelos educativos existentes en la ciudad, el sistema recomienda encarecidamente a las familias consultar directamente con cada institución específica. Solo mediante la confirmación individual con la administración de cada escuela o programa privado se podrá asegurar la precisión de las jornadas de actividad y descanso correspondientes a cada caso particular.