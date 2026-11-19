Si se eliminan las PASO, el calendario electoral 2027 establece el 24 de octubre como fecha clave. Conoce los plazos para alianzas y candidaturas.

Si el gobierno nacional decide eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el calendario electoral para 2027 se ajustará drásticamente, otorgando un margen de tiempo sin precedentes a los partidos políticos. La Cámara Nacional Electoral ( CNE), compuesta por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, ha delineado un cronograma detallado que redefine la estrategia de las fuerzas políticas. La elección presidencial está fijada innegablemente para el 24 de octubre de 2027, una fecha mandatoria derivada de los criterios constitucionales y el Código Nacional Electoral.

Fechas Clave para Alianzas y Listas de Candidatos

El marco legal establece que las alianzas políticas deberán presentarse 60 días antes de la elección, aunque el organismo electoral otorga un período adicional de 10 días para realizar correcciones. Esto significa que la fecha límite inscriptiva para las alianzas será el 15 de agosto de 2027. Inmediatamente después, se abre el plazo para la presentación de listas de candidatos, cuya fecha de entrega final es el 30 de agosto de 2027.

Also read La Libertad Avanza consensua el dictamen del Presupuesto 2027 tras negociar con oposición y aliados

Para garantizar la solidez de estos procesos, los partidos tienen hasta el 9 de septiembre de 2027 para subsanar cualquier deficiencia en las nóminas presentadas. Este intervalo de diez días funciona como un mecanismo de seguridad diseñado para evitar tumultos en los días de cierre y permitir la adaptación de candidaturas que no cumplan estrictamente con todos los requisitos formales desde el primer momento, una práctica ya resuelta y validada en el proceso electoral de 2025.

Justificación Constitucional y el Balotaje de Noviembre

La Constitución Nacional exige que las elecciones de presidente y vice se realicen dentro de los 60 días previos a la finalización del mandato, que culmina el 10 de diciembre. Para cumplir con esta disposición, el Código Nacional Electoral, específicamente su artículo 53, estipula taxativamente que la primera vuelta debe celebrarse en el cuarto domingo de octubre, lo que en 2027 corresponde inequívocamente al 24 de octubre.

Advertisement

Posteriormente, el balotaje o segunda vuelta estará programado para el domingo 21 de noviembre. Esta fecha respeta el requisito constitucional de mantener un margen de 30 días entre la primera y la segunda vuelta, asegurando que la transición o ratificación del mandato se lleve a cabo dentro del marco temporal establecido. Todas estas fechas requieren la ratificación formal mediante una acordada de la CNE para entrar en vigor oficial.

Estrategia Peronista y la Propuesta de Agustín Rossi

La extensión del cronograma ofrece una oportunidad estratégica masiva para el peronismo y otras fuerzas políticas para organizar elecciones internas antes de las generales. El diputado Agustín Rossi ha hecho público su propuesta para que la fórmula presidencial, eximiendo otros cargos, se elija mediante una interna abierta. Esta propuesta sugiere utilizar un padrón nacional depurado, restándole los afiliados de otros partidos para evitar que ciudadanos ajenos participen en las internas de fuerzas rivales.

La visión de Rossi implica una simplificación operativa: una boleta con dos o tres candidatos a presidente y vice, eliminando la complejidad de escrutar múltiples listas. Esta estructura, a menudo denominada afecto societario en el ámbito comercial, requiere una clara voluntad política y organización logística. Se plantea distribuir a los votantes por zonas en mesas de aproximadamente 1.000 personas, una cifra razonable considerando que en las internas el volumen de votación suele ser menor que en las elecciones nacionales, donde las mesas agrupan a unos 400 ciudadanos.

Desafíos Logísticos y Ventajas Campaña Política

Aunque la inexistencia de las PASO presenta desafíos organizativos y económicos notables, extiende significativamente el período de definición de candidaturas. Los partidos deberán acordar con el Correo Argentino o una empresa privada de servicios postales un sistema de escrutinio confiable y eficiente para todos los involucrados. Adicionalmente, será necesario asegurar la disponibilidad de locales de votación en todos los rincones del país, un requisito que históricamente se ha logrado mediante acuerdos con instituciones educativas o clubes sociales.

Advertisement

Este nuevo escenario permite que las internas se conviertan en una parte integral de la campaña electoral. En lugar de ser un mero trámite administrativo, las internas funcionan como una etapa de posicionamiento mediático y consolidación pública. Los candidatos que participen en estas definiciones internas pueden fortalecer sus perfiles y bases de apoyo de manera más efectiva que aquellos que son designados directamente sin competencia interna, transformando la estructura partidaria en una ventaja competitiva durante el proceso electoral de 2027.